به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتخابات سومین سال از چهارمین دوره هیات رئیسه شورای عالی استان ها، مهدی چمران به عنوان رئیس انتخاب شد. همچنین فیروز آقایی نایب رئیس، احد چگینی سخنگو و مجاهد مقصودی، زهرا سلیمی، مهدی احمدی، عبدالوحید باشنده، عبدالحمید امینی و حیدر عرب‌سرهنگی به عنوان منشی‌های هیأت رئیسه مشخص شدند .

انتخابات سال سوم از چهارمین دوره هیات رئیسه شورای عالی استان ها، با حضور ۷۲ عضو شورای عالی استان‌ها در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

پس از انتخاب رئیس، رای گیری برای انتخاب هیات رئیسه آغاز شد که پس از رای گیری، فیروز آقایی از استان چهارمحال بختیاری به عنوان نایب رئیس شورای عالی استان‌ها و احمد چگینی از استان قزوین به عنوان سخنگوی شورای عالی استان‌ها انتخاب شدند.

همچنین مجاهد مقصودی از استان خوزستان با ۵۲ رأی، زهرا سلیمی از استان همدان با ۵۰ رأی، مهدی احمدی از استان آذربایجان غربی با ۴۳ رأی، عبدالوحید باشنده از استان سیستان و بلوچستان با ۴۳ رای، عبدالحمید امینی از استان گلستان با ۴۲ رأی و حیدر عرب‌سرهنگی از استان سمنان با ۴۱ رأی به عنوان ۶ منشی هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها انتخاب شدند.