بارش برف درمحورهای خراسان شمالی ادامه دارد/ تردد فقط با زنجیر چرخ

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش برف هم اکنون در تمامی محورهای کوهستانی و گردنه‌های این استان ادامه دارد و تردد در برخی از محورها ازجمله گردنه اسدلی در مسیر بجنورد به اسفراین نیازمند داشتن زنجیر چرخ است.

وی با بیان اینکه تمامی سطح جاده‌های استان هم اکنون لغزنده است، از رانندگانی که از محورهای این استان تردد می‌کنند خواست تا ضمن رعایت احتیاط و سرعت مطمئنه، زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی را به همراه داشته باشند.

مشتری همچنین از تمامی رانندگانی که قصد حرکت در محورهای این استان را دارند خواست تا قبل از حرکت، از طریق شماره ارتباطی ۱۴۱ و یا تلفن ۰۵۸۳۲۲۶۱۰۰۰ مرکز مدیریت راه‌های استان، از آخرین وضعیت مسیر تردد خود مطلع شوند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تردد در سایر محورها و گردنه‌های خراسان شمالی با رعایت احتیاط و بدون زنجیر چرخ امکان پذیر است.