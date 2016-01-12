به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع مدیران استانی صدای شبکه‌های استانی اظهار داشت: در دنیای کنونی رسانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید برنامه‌ریزی و طراحی ویژه ای در این زمینه داشته باشیم.

وی به اهمیت بالای رادیو اشاره کرد و ادامه داد: رادیو دارای مخاطبان بسیار زیادی در نقاط مختلف است از دیرباز در بین مردم حضور داشته است و هنوز هم شاهد علاقه بالای مردم به این رسانه تاثیرگذار هستیم.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه ایجاد ارتباط با صدای صمیمی برای توسعه دانش اخلاق یکی از لایه‌های رسانه شنیداری است، اضافه کرد: عدالت، آزادی، نشاط و امید از دیگر لایه‌های این رسانه است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر از رادیو به عنوان یکی از موثرترین رسانه در فضای بین‌المللی یاد کرد و ادامه داد: تولید بیداری بصیرت از فعالیت‌های رادیو است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه دنیای استکبار با استفاده از رسانه اندیشه‌های منحرف خود را به جامعه جهانی تحمیل می‌کند، خاطرنشان کرد: جنگ نرم دشمن با استفاده از رسانه شکل گرفته است.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین برای توسعه برنامه‌های رسانه صدا در سطح استان‌ها، بیان کرد: گسترش حوزه صدای استانی و صدای شهری و طراحی سیستم‌های ارتباطی پیچیده می‌تواند در دستیابی به اهداف مورد نظر موثر باشد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به فعالیت هفت هزار رسانه دیداری و شنیداری بر علیه ایران اسلامی، تصریح کرد: جهان تشنه صدای پر معنویت و عدالت‌خواه ایران است ولی دشمن با فعالیت رسانه‌های خود ایران اسلامی را نشانه گرفته است.

وی با بیان اینکه دشمن با تهاجم نرم در عرصه اقتصاد، سیاست و علم و فناوری به‌شدت ایران را مورد هجوم قرار داده‌ است، گفت: فعالان عرصه رسانه در خط مقدم دفاع مقدس رسانه‌ای قرار دارند.