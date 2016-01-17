خانه تاریخی عطایی شهرستان اهر مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی ظهر یکشنبه در بازدید از مراحل مرمت این خانه تاریخی گفت: خانه تاریخی معروف به عطایی که از اماکن قدیمی و تاریخی شهرستان اهر است، در ۲۶ دی ۸۷ به ثبت ملی رسیده و بعد از تملک قسمتی از این بنای دوره قارجار که در خیابان حزب ا... قرار دارد، در حال احیاء و مرمت است.

وی در ادامه افزود: باید در حفظ و نگهداری خانه های تاریخی از این دست که ذوق خلاق هنرمندان را نشان می دهد، به عنوان هویت تاریخی آنها تلاش شود تا نه تنها محل بازدید گردشگران و مسافران باشد بلکه به نسل های امروز و آینده نیزانتقال یابد.

فرماندار شهرستان اهر تصریح کرد: در شهرستان اهر نیز اینگونه خانه های تاریخی وجود دارد که بدنبال شناسایی و حفاظت از آنها هستیم و علاوه بر این برای جذب گردشگر در منطقه ایجاد مجموعه های فرهنگی و تاریخی، مجتمع های بین راهی و رفاهی از الویت های مهم در شهرستان اهر است.

عابدی در پایان گفت: همچنین ایجاد موزه سنگ در محوطه شهرداری اهر یکی از اولویت های مهم برای بازدید علاقه مندان به آثار تاریخی و به خصوص سنگ های تاریخی کشف شده در منطقه است.

گفتنی است بیش از ۱۰۰ اثر تارخی ثبت شده در شهرستان اهر وجود دارد که از ان جمله می توان به بقعه شیخ شهاب الدین اهری، مسجد جامع اهر و خانه دکتر قاسم خان اهری اشاره کرد.