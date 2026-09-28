رسولی: ۱۲ درصد جمعیت کردستان سالمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سرای سالمندان سنندج، با اشاره به روند افزایش جمعیت سالمندان در کشور و استان، بر ضرورت برنامهریزی و فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز این قشر تأکید کرد و گفت: سالمندی جمعیت میتواند در صورت برنامهریزی صحیح، از یک چالش به فرصتی برای جامعه تبدیل شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۲ درصد جمعیت استان کردستان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل میدهند که این رقم در مقایسه با میانگین حدود ۱۴ درصدی کشور قرار دارد.
وی افزود: پیشبینیها نشان میدهد در سال ۱۴۳۰ حدود یکسوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد و همین روند، ضرورت توجه جدیتر به نیازهای این گروه و برنامهریزی از امروز برای سالهای آینده را نشان میدهد.
زیرساختهای سالمندی باید از امروز فراهم شود
مدیرکل بهزیستی کردستان با بیان اینکه افزایش جمعیت سالمند هم میتواند فرصت باشد و هم تهدید، گفت: مواجهه با این تغییر جمعیتی نیازمند برنامهریزی هوشمندانه و فراهم کردن زیرساختهای لازم پیش از رسیدن به شرایط جدید است.
رسولی ادامه داد: سالمندی دورهای با نیازهای ویژه است و باید امکانات و زیرساختهای متناسب با این دوره از زندگی بهتدریج ایجاد شود تا جامعه آمادگی لازم برای پاسخگویی به نیازهای سالمندان را داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت خانوادهها و جامعه در این زمینه عنوان کرد: مسئولیت توجه به سالمندان تنها متوجه یک دستگاه یا نهاد خاص نیست و خانوادهها، جامعه و دستگاههای مختلف باید متناسب با شرایط پیش رو برای این تغییر جمعیتی آماده شوند.
مدیرکل بهزیستی کردستان خاطرنشان کرد: اگر برای افزایش جمعیت سالمندان از هماکنون برنامهریزی شود و نیازهای آنان در حوزههای مختلف مورد توجه قرار گیرد، میتوان پیامدهای این تغییر جمعیتی را به شکل مناسب مدیریت کرد.
رسولی ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساختهای مورد نیاز و افزایش آمادگی خانوادهها و جامعه، روند سالمندی جمعیت به شکلی مدیریت شود که زمینه استفاده از ظرفیتهای این قشر و ایجاد فرصتهای جدید اجتماعی فراهم شود.
نظر شما