ترجمه عبدالحمید آیتی از صحیفه سجادیه به چاپ نهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، نسخه‌های چاپ نهم کتاب «صحیفه سجادیه» با ترجمه عبدالحمید آیتی توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شدند.

«صحیفه سجّادیه» مجموعه ای از ادعیه و مناجات های امام چهارم، علی بن حسین زین العابدین(ع) است که مشتمل بر ۵۴ نیایش و دارای مضامین اعتقادی، فضیلت های اخلاقی، سنت های الهی، شرافت های انسانی، مساول اجتماعی، فرهنگی و ... است.

صحیفه سجادیه که به زبور آل محمد(ص) و انجیل اهل البیت(ع) و اخت القرآن نیز معروف است، رازها و نجواهای کسی است که او را سرور ساجدان و پیشوای مشتاقان و زیور عابدان خوانده اند. چون در صحیفه سجادیه برای مسائل گوناگون و نیازهای مختلف انسان دعایی آمده است به آن صحیفه کامله و کبیره نیز می گویند که به همه ابعاد انسانی پرداخته است و راوی آن نجم الدّین بهاءالشرف علوی است.

نخستین راویان صحیفه نیز فرزندان امام سجّاد (ع) یعنی محمد بن علی و زید بن علی بوده اند. امام محمدباقر(ع) این ودیعت را به فرزند خود امام جعفر صادق(ع) سپرده اند و زید بن علی آن را به فرزند خود یحیی بن زید داده است. متوکل بن هارون کسی است که با یحیی بن زید دیدار کرده و یحیی چون پیشگویی شهادت خود را شنیده بود، صحیفه ای را که در نزد او بوده به متوکل داده است تا به مدینه ببرد. سرانجام هم این صحیفه به دست راوی، بهاءالشرف علوی، می رسد و اینک یکی از کتب ارزشمند شیعیان جهان محسوب می شود.

مرحوم استاد عبدالمحمد آیتی سال ها پیش، ترجمه ای محققانه از این اثر را صورت نیایش به نیایش به انتشار سروش سپرد که حالا به چاپ نهم رسیده است.

چاپ نهم این کتاب با ۳۸۰ صفحه و با قیمت ۳۵۰ هزار ریال منتشر شده است.