۱۵باب بازارچه صنایع دستی در آذربایجان غربی ایجاد می شود

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیان اینکه ایام تعطیلات نوروزی فرصت مناسبی جهت معرفی و عرضه صنایع دستی استان است اظهارداشت: با توجه به فرارسیدن ایام نوروز و شروع سفرهای مختص این ایام سعی داریم در کنار جاذبه های گردشگری استان تعداد ۱۵ باب بازارچه صنایع دستی برای عرضه انواع محصولات هنرمندان صنایع دستی استان ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰ هزار هنرمند شاغل در ۵۰ رشته صنایع دستی استان مشغول فعالیت هستند افزود: صدور کارت شناسایی فعالیت هنرمندان صنایع دستی استان در حال انجام است.

جباری تاکید کرد: با توجه به تنوع حوزه‌های صنایع دستی و هنرهای سنتی و توان تولیدی بالای استان در این راستا باید بازارهای جدیدی در داخل و خارج شناسایی شود تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را در معرض نمایش و فروش قرار دهند.

وی هنرهای چوب شامل منبت‌کاری، مشبک‌کاری، معرق‌کاری، کنده‌کاری، ریزه‌کاری، گلیم و ورنی، چرم‌دوزی و سراجی سنتی را از رشته‌های شاخص صنایع دستی آذربایجان غربی عنوان کرد و یادآور شد: رودوزی، نساجی سنتی، گلیم‌بافی، محصولات چرمی، نقاشی روی شیشه و صنایع دستی فلزی از جمله رشته‌های فعال در استان است.

جباری با بیان اینکه در حال حاضر اقدامات اساسی در راستای استقبال از مسافران و گردشگران نوروزی در حال انجام است عنوان کرد: وجود آثار تاریخی و مناطق بکر و طبیعی در استان برای همه هموطنان جاذب بوده و در ایام مختلف سال ما شاهد حضور گردشگران در این استان هستیم.

وی چاپ و توزیع انواع نقشه و بروشور های راهنما برای هدایت گردشگران و بکارگیری و استقرارراهنمایان جوان و متخصص و آشنا به زبان انگلیسی در مبادی ورودی را بخشی از اقداماتی استان برای تسهیل سفر مسافران ورودی استان اعلام کرد.

جباری چهار مسیر گردشگری در سطح استان را معرفی کرد و افزود: با مبدا ارومیه سه مسیر برای جنوب استان و یک مسیر برای شمال استان در نظر گرفته و برای علاقه مندان معرفی می کنیم که بسته به مدت زمان اقامت، گردشگران می توانند از همه مسیرها ی اعلامی برای بازدید از جاذبه های تاریخی و طبیعی استان بهره مند شوند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی با اشاره به مشکلات فراروی توسعه صنعت گردشگری استان ادامه داد : با توجه به وجودنا امنی ها در طول ۸ سال دفاع مقدس در سطح استان متاسفانه شاهد عدم پیشرفت مناسب در زمینه زیرساختهای گردشگری هستیم.

وی یاد آور شد: نبود راه های مواصلاتی استاندارد برای رسیدن به بسیاری از جاذبه های گردشگری از عمده مشکلات این صنعت بوده و در کنار آن باید به معضلات موجود در ورود و خروج مسافران در مرزهای زمینی استان نیز اشاره کرد که امیدواریم با همکاری و همدلی همه مسئولین این مشکلات و موانع هرچه سریعتر از فرا روی صنعت گردشگری استان برچیده شود.