فراخوان پنجمین جشنواره مد و لباس فجر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جشنواره مد و لباس فجر، این جشنواره با هدف ترغیب و تشویق طراحان برای ارایه ایدهها و طرحهای نوین جهت دست یابی به الگوهای نوین در مد و لباس اسلامی ایرانی، فراهم آوردن زمینه مناسب برای کشف، بروز و ظهور استعدادها و خلاقیتهای نو، مرتبط با پوشاک و منسوجات اسلامی ایرانی، معرفی توانمندیهای صنایع فرهنگی ایرانی حوزه مد ولباس به مخاطبان و آحاد جامعه، ارج نهادن به زحمات پیشکسوتان، چهرههای ماندگار و فعالان حوزه مد ولباس کشور، ایجاد فضای مناسب برای انتقال و تبادل دانش رسمی و بومی در حوزه مد ولباس کشور، توسعه فضای تعامل و همکاری در بین دست اندرکاران و فعالان حوزه مد ولباس کشور و ایجاد فضای مناسب برای بهرهمندی مخاطبان از ظرفیتها و توانمندیهای موجود در صنعت پوشاک بومی برگزار میشود.
ایجاد اشتغال پایدار در عرصه صنعت پوشاک و نساجی کشور، زمینه سازی برای شناسایی، معرفی، تعامل و مشارکت موسسات، اصناف، سازمانها، نهادها، ارگانها، مراکز علمی، آموزشی فعال در زمینه مد و لباس اعم از حقیقی و حقوقی، مزیت سازی و رسانهای کردن حرکتها و فعالیتهای تأثیر گذار در بخش ساماندهی مد و لباس، شناسایی و معرفی تولیدات با قابلیت صادرات و تعیین بازارهای هدف و زمینهسازی برای صادرات آنها، ورود کالای تولید ملی به سبد خانوار ایرانی – حمایت از تولید ملی در حوزه مد و لباس و کمک به پیوستن حلقههای مرتبط حوزه مد و لباس با همکاری طراحان، تولید کنندگان و عرضه کنندگان صنوف وابسته مد ولباس از دیگر اهداف جشنواره است.
علاقهمندان به شرکت در این جشنواره تا ۲۵ بهمن اه فرصت دارند آثار خود را به نشانی دبیرخانه، واقع در خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان وزیریپور، نبش ناز آفرین شماره ۳۲ طبقه چهارم ارسال کنند.
امسال پنجمین دوره از جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر از ۱۸ تا ۲۳ اسفند در سالنهای ۳۵، ۳۱، ۲، ۱ و ۳۸ نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.
نظر شما