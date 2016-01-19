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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۴

پروانه ساخت شش بازی ویدئویی جدید صادر شد

پروانه ساخت شش بازی ویدئویی جدید صادر شد

نهمین شورای پروانه ساخت بازی‌های رایانه‌ای در سال جاری برگزار و پروانه ساخت شش بازی از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، از ابتدای سال تاکنون ۵۲ بازی پروانه ساخت دریافت کرده‌اند و از مزایای این پروانه برخوردار شده‌اند. شش بازی درخواست پروانه ساخت خود را مطرح کرده بودند که هر شش عنوان، انتخاب شدند.

شش بازیجدیدی که پروانه ساخت آن‌ها صادر شده عبارت‌اند از:

۱. بازی پروژه آلفا به نویسندگی آرمین زنبوری و بهرام رستمی با سبک مبتنی بر مکان.

۲.بازی هیرو به نویسندگی شهاب مروتی با سبک شبیه‌سازی.

۳. بازی کفترین به نویسندگی نوید بیات، حسین عطایی فرد، ساسان یوسفی با سبک استراتژی.

۴. بازی خون آشوب به نویسندگی فرزین جهانبخش با سبک اکشن.

۵. بازی نبرد زیرمینی به نویسندگی نادر لطفی با سبک آرکید.

۶. بازی مسابقه SSR به نویسندگی محمد شهسواری با سبک ورزشی.

از جمله مزایای دریافت پروانه ساخت، ثبت بازی به نام سازنده آن است که باعث می‌شود امکان سواستفاده دیگران از نام یا ایده بازی وجود نداشته باشد.

متقاضیان دریافت پروانه ساخت می‌بایستی فرم مربوطه را از وب‌سایت www.ebazi.org دریافت و ضمن تکمیل آن به همراه مدارک به معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تحویل دهند.

کد مطلب 3028831

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