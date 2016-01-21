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۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۵

رسانه ترک مدعی شد:

استقرار سربازان روسیه در نزدیکی مرزهای ترکیه

استقرار سربازان روسیه در نزدیکی مرزهای ترکیه

روسیه شماری از نظامیان و مهندسین خود را به فرودگاه قامیشلی سوریه در نزدیکی مرز ترکیه اعزام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، ناظران سوری حقوق بشر از اعزام شماری از سربازان و مهندسین روسیه به  فرودگاه قامیشلی سوریه در نزدیکی مرز ترکیه خبر دادند.

در بیانیه این گروه به نقل از فعالان محلی آن آمده است: سربازان و مهندسان روسی برای توسعه امکانات فرودگاه بین المللی قامشلی و به منظور آماده سازی آن برای فرود هواپیماهای روسی به این محل اعزام شده اند.

شمار سربازان روسی ۱۰۰ نفر اعلام شده است. این فرودگاه به سامانه توپخانه، رادار و سلاح های ضد هوایی مجهز می باشد و در منطقه تحت کنترل ارتش سوریه است.

کد مطلب 3030341
پیمان یزدانی

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