استقرار سربازان روسیه در نزدیکی مرزهای ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، ناظران سوری حقوق بشر از اعزام شماری از سربازان و مهندسین روسیه به فرودگاه قامیشلی سوریه در نزدیکی مرز ترکیه خبر دادند.

در بیانیه این گروه به نقل از فعالان محلی آن آمده است: سربازان و مهندسان روسی برای توسعه امکانات فرودگاه بین المللی قامشلی و به منظور آماده سازی آن برای فرود هواپیماهای روسی به این محل اعزام شده اند.

شمار سربازان روسی ۱۰۰ نفر اعلام شده است. این فرودگاه به سامانه توپخانه، رادار و سلاح های ضد هوایی مجهز می باشد و در منطقه تحت کنترل ارتش سوریه است.