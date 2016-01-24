تصویب موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایه­ گذاری بین ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، لایحه «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی» ـ صندوق مکانیزه فروش ـ در جلسه امروز بعد از ظهر یکشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی تصویب شد.

بر اساس این گزارش، با تصویب این لایحه، تمامی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم (صنفی و غیرصنفی) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای (اعم از حقیقی و حقوقی) مکلفند، نسبت به ثبت درخواست دریافت شناسه پایانه فروشگاهی در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و اخذ شناسه و مجوزهای لازم جهت نصب و بکارگیری آن برای هر پایانه فروشگاهی اقدام نمایند.

همچنین اشخاص مشمول مطابق مقررات این قانون مکلفند رویدادهای مالی فعالیت‌های شغلی خود اعم از صورتحساب خرید و فروش روزانه کالا و خدمات و هزینه را در پایانه فروشگاهی ثبت کنند.

هیات وزیران همچنین به منظور ایجاد بازار رقابتی، بالا بردن راندمان تولید و ایجاد چرخه اقتصادی مناسب در صنعت برق و نیز رفع مشکل تأخیر در پرداخت بهای برق نیروگاه‌­ها، وزارت نیرو را مکلف نمود با توجه به فعالیت بورس انرژی، شرایط را برای آن دسته از مشترکینی که برق مصرفی آنها بالای پنج مگاوات است و مایل هستند تمام یا بخشی از انرژی برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه­های متعلق به خود، بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه با نیروگاه­ ها تأمین کنند، فراهم آورد.

هیات وزیران مقرر کرده است به تدریج و تا پایان سال ۱۳۹۴، حداقل دو سوم مجموع انرژی مورد نیاز مشترکین از طریق بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود.

موضوع توسعه محل پارک­ حاشیه­‌ای خودروها و دستگاه­های پارکومتر در سال‌های اخیر و بی­ توجهی و عدم استقبال مردم برای استفاده از آنها و به تبع آن استفاده گسترده از پارکبان‌‌ها در دستور کار این جلسه هیات وزیران بود. با توجه به عدم وجود زیرساخت­های الکترونیکی و عوارض حضور پارکبان‌ها، پیشنهاد اصلاح آیین­نامه اجرایی قانون جهت ساماندهی موضوع به تصویب هیات وزیران رسید.

در این پیشنهاد به نظام­ مند کردن فعالیت شرکت­های متصدی و عوامل آن (پارکبان‌ها)، توسعه تجهیزات و لوازم الکترونیکی مدیریت پارک حاشیه ­ای و پرداخت الکترونیکی هزینه توقف پارک حاشیه ­ای پرداخته شده است و دستگاه­های اجرایی بخصوص وزارتخانه ­های کشور، بازرگانی و راه و ترابری مکلف شدند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین­ نامه در خصوص ایجاد و راهبری سامانه­ های پذیرش کیف پول الکترونیکی (تاکسی، ‌اتوبوس،‌ مترو و...) اقدام کنند.

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه­ گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه ، ۱۲ ماده و یک پروتکل، از دیگر مصوبات جلسه عصر یکشنبه هیات دولت بود.

اصلاح اساسنامه و افزایش سرمایه فرودگاه­ های کشور نیز در این جلسه به تصویب هیات وزیران رسید. این اصلاح شامل تغییر نام شرکت مذکور به نام «شرکت فرودگاه­ ها و ناوبری هوایی ایران» با هدف ساماندهی، اداره، نگهداری، توسعه، تکمیل، تجهیز و بهره­ برداری فرودگاه­ های تجاری کشور، ایجاد فرودگاه­ های دارای توجیه فنی و اقتصادی و ارایه خدمات کمک ناوبری، فرودگاهی و سایر فعالیت­های جنبی فرودگاهی، هوانوردی و پروازی است.

اعضای دولت در ادامه، لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست را به تصویب رساندند.