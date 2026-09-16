علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در مسیر جنوب به شمال محور چالوس در محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه سنگین است.
وی افزود: همچنین در محور هراز تردد در هر دو مسیر برقرار است، اما در محدوده سهراهی چلاو تا بایجان شاهد ترافیک نیمهسنگین تا سنگین هستیم.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی استان، گفت: در دیگر راههای استان تردد عادی و روان جریان دارد.
به گزارش مهر، محدودیتهای ترافیکی از ظهر روز چهارشنبه آغاز شده و تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت.
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