آغاز اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات از امروز

محمد زارع درگفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز ۱۲۰ نفر از دانشگاهیان از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمان به زیارت عتبات عالیات مشرف می شوند.

وی ادامه داد: کاروان استان‌های آذربایجان غربی و کرمان به صورت هوایی و کاروان کردستان به صورت زمینی اعزام می شوند.

معاون ستاد عمره و عتبات دانشجویی افزود: اعزام دانشگاهیان از امروز دوشنبه ۵ بهمن ماه آغاز شده و تا پایان فروردین ۹۵ ادامه خواهد داشت.

زارع افزود: در این دوره ۲۷۸ کاروان به عتبات اعزام خواهند شد که ۱۱۵ کاروان به صورت زمینی و مابقی به صورت هوایی اعزام خواهند شد.

معاون ستاد عمره و عتبات دانشجویی تصریح کرد: در چهاردهمین دوره اعزام دانشجویان به عتبات عالیات ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از دانشگاهیان اعزام خواهند شد که نسبت به دوره قبل این تعداد افزایش داشته است.

وی هزینه سفر به صورت زمینی را برای دانشگاهیان ۹۷۰ هزار تومان و به صورت هوایی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این سفر به مدت ۷ روز برای هر کاروان برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، از ویژگی‌های خاص این دوره این است که دانشجویان مجرد دختر هم می‌توانند به عتبات عالیات اعزام شوند که در دوره‌های قبل اعزام انفرادی آنها ممکن نبود.