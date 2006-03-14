سياسي كاري غرب در مقابل ايران راه به جايي نمي برد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به گلستان، رئيس جمهور كه عصر امروز در جمع ايثارگران و خانواده‌ هاي شهداي اين استان در محل مسجد لشكر30 گرگان سخن مي گفت، آنها را موتور حركت، تلاش و مجاهدت ايران اسلامي توصيف كرد و گفت : شهدا به عهد خود وفا كردند و جانبازان نيز در مسير شهدا و لقاء ‌الله گام برمي‌ دارند . جانبازان شهداي زنده‌ ما محسوب مي شوند.

وي با تاكيد بر اينكه ايثارگران وظايف خود را به خوبي مي‌ شناسند، اظهار داشت: فراوان بودند كساني كه جهاد كردند و جنگيند اما در شرايط مختلف وظيفه خود را به درستي انجام نداند و از مسير منحرف شدند .

رئيس جمهور افزود: تشخيص درست وظيفه، در هر زمان تفاوت دارد و زماني وظيفه حكم مي ‌كند كه به خيابان ‌ها آمده و انقلاب كنيم، زماني ديگر بايد روشنگري كنيم و در وقتي ديگر مهرورزي ولي تنها وظيفه حفظ اصل نظام و انقلاب است كه در هر شرايطي تغيير نمي كند.

احمدي نژاد همچنين با اشاره به فعاليت دشمنان انقلاب خاطر نشان كرد: امروز شياطين مي ‌خواهند در مقابل ايثارگري‌ هاي ما بايستند و تنها راه براي عبور از اين وضعيت، حفظ وحدت و يكپارچگي است.

رئيس‌ جمهور خطاب به ايثارگران حاضر در اين مراسم گفت: دشمناني كه بارها در مقابل شما سرافكنده شده‌ اند، امروز مي‌ خواهند باز هم در مقابل انقلاب ما بايستند.

وي افزود: آنها مي‌ دانند كه ايثارگران ما قدرت اقتصادي و نظامي ‌شان را به زير كشيده‌ اند و بارها شكست خورده‌ اند.

رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد كرد : امروز دشمن در دو جبهه فرهنگي و علمي در مقابل ما ايستاده اند و مي ‌خواهند با تهاجم فرهنگي از جوانان ما انتقام بگيرند كه به لطف خدا و همت ايثارگران باز هم شكست خواهند خورد.

احمدي نژاد گفت : دشمنان از سويي نمي ‌خواهند پيشرفت كنيم چون وقتي يك جامعه‌ ديني و ارزشي به قله ‌هاي افتخار صعود مي ‌كند، ملت‌ ها ديگر به دنبال الگو‌هاي غربي نمي ‌روند.

وي با تاكيد بر اين نكته كه دشمنان آرزوي مقابله با ايران را به گور خواهند برد، اعلام كرد : ملت ايران آنچنان با بال فرشتگان و شهيدان خو گرفته است كه ديگر دست اين خفاش‌ ها به آن نمي‌ رسد.

به گزارش مهر، رئيس شوراي عالي امنيت ملي در ادامه سخنان خود در زمينه مخالفت غرب با حقوق كشورمان گفت : نمايش‌ هاي خيمه‌ شب بازي و سياسي كاري‌ هاي غرب‌ در مقابل دستيابي ايران به انرژي هسته ‌اي راه به جايي نخواهد برد و اگر مي‌ خواهند در اين زمينه گفت و شنود كنند از هر حرف حقي استقبال مي ‌كنيم، اما در مقابل حرف زور ايستاده ‌ايم.

احمدي ‌نژاد سخن برخي كشورها مبني بر غني‌ سازي در كشور ديگر را مد نظر قرار داد و اظهار داشت: چند كشور كه خود منحرف شده ‌اند و با آژانس انرژي هسته‌ اي هيچ همكاري ندارند و حتي بمب نيز ساخته ‌اند، ادعا مي‌ كنند كه ايران نبايد به سوخت هسته ‌اي دسترسي پيدا كند، اين در حالي است كه ما نمي ‌توانيم بدون اين فناوري، آينده‌ مملكت را تضمين كنيم.

وي اضافه كرد: آنها خيال مي ‌كنند كه ملت ايران مثل برخي ديگر، عقل و شعورش به اين موضوع نمي ‌رسد و مي‌ خواهند به ما زور بگويند در حاليكه براي صدمين بار بدانند كه ملت ايران اهل شوخي روي منافع خود نيست.