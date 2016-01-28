۴۶معلول و مددجوی بهزیستی ایلام دهه فجر خانه دار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی ایلام، نعمت الله خدامرادی افزود: این تعداد واحد مسکونی در مناطق مختلف شهری و روستایی استان احداث که همزمان با دهه فجر تحویل مددجویان زیر پوشش می شود.

وی ادامه داد: برای ساخت هریک از این واحدهای مسکونی ۴۰میلیون ریال به عنوان کمک بلاعوض به هریک از مددجویان پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: همچنین بخشی از هزینه ساخت این واحدهای مسکونی نیز از سوی افراد خیر و نیکوکار تقبل و به مددجویان پرداخت شده است.

سرپرست اداره مشارکت های مردمی بهزیستی ایلام بیان کرد: از این تعداد ۱۵واحد در شهرستان آبدانان، سه واحد در ایلام، هفت واحد در ایوان، ۱۶واحد در دره شهر، یک واحد در دهلران،یک واحد در بدره و سه واحد نیز در شهرستان چرداول احداث شده اند.

وی بیان کرد: با بهره برداری از این واحدها امسال در مجموع ۱۸۹ واحد مسکونی به جامعه هدف زیر پوشش تحویل شده است.

خدامرادی تامین مسکن مددجویان را از اولویت های کاری بهزیستی برای توانمندسازی جامعه هدف زیر پوشش اعلام کرد.

۲۵هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی بهزیستی قرار دارند.