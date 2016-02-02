به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های طولانی مدت و پرهزینه ریاست جمهوری آمریکا سرانجام از شب گذشته در آیووا با رقابت های درون حزبی برای هر یک از احزاب جمهوریخواه و دموکرات برگزار شد و در نهایت کلینتون و کروز پیروزان روز نخست نام گرفتند.

ضرب شست به ترامپ

در حالیکه نظرسنجی ها در مورد نامزدهای حزب جمهوریخواه به نفع «دونالد ترامپ» بود اما در آیووا نتیجه ای دیگر رقم خورد و تد کروز سناتور ایالت تگزاس توانست در رای گیری انجمن های حزبی(درون حزبی) ایالت کلیدی «آیوا» رقیب قدرتمندی چون «دونالد ترامپ» را شکست بدهد.

به این ترتیب وی با کسب ۲۸ درصد آرا توانست از سد ترامپ که در شمارش نهایی ۲۴ درصد آراء را کسب کرده بود، عبور کند.

بعد از این دو، «مارکو روبیو» سناتور جوان ایالت فلوریدا با کسب ۲۳ درصد آرا به عنوان سومین نامزد محبوب جمهوریخواهان آمریکا انتخاب شد.

جالب آنکه در نظرسنجی های قبل از انتخابات، ترامپ به نسبت ۵ درصد از کروز جلوتر بود اما آن طور که از شواهد برمی آید علیرغم پیش بینی ها کروز توانست توانمندی های خود را در میدان عمل به اثبات برساند.

اما در سوی دیگر میدان انتخاباتی آیوا، شمارش آرا در جبهه حزب دموکرات هنوز به پایان نرسیده است با این حال این طور به نظر می آید که با شمارش بیش از ۸۸ درصد آراء «هیلاری کلینتون» با اختلافی کمتر از یک درصد از «برنی ساندز» جلوتر است. نسبت آراء هیلاری به رقیب خود ۴۹.۹ درصد در ۴۹.۴ درصد است.

در مجموع ۱۲ نامزد جمهوریخواه و سه دموکرات در این انتخابات مقدماتی که ایالت به ایالت برگزار می شود با یکدیگر رقابت می کنند که این رقابت ها تا ماه ژوئن ادامه خواهد داشت.

رقابت شانه به شانه ساندرز و کلینتون در آیووا

دو نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات انجمن‌ های محلی ايالت آيووا رقابتی بسیار نزدیک و شانه به شانه ای داشتند که در نهایت «هیلاری کلینتون» توانست با اختلافی اندک سناتور «برنی ساندرز» را پشت سر بگذارد.

با شمارش ۹۵ درصد آرا، هیلاری کلینتون توانست بیش از ۵۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. سناتور ساندرز نیز توانست بیش از ۴۹ درصد آرا را کسب کند.

بعد از اعلام نتایج، هیلاری کلینتون نیز در ستاد انتخابات خود در ایالت آیوا از وجود رقابت واقعی بین نامزدهای حزب دموکرات برای تعیین برنامه های این حزب تقدیر کرد و باردیگر بر تداوم تلاش ها برای تامین اجتماعی و دفاع از حقوق زنان، کارگران، مهاجران و دیگر اقلیت ها در آمریکا تاکید نمود.

وزیر امور خارجه سابق آمریکا تصریح کرد با پایان مرحله مقدماتی، هواداران حزب دموکرات باید متحد شده و با سیاست های تفرقه افکنانه نامزد نهایی حزب جمهوریخواه مقابله کنند.

برنی ساندرز نیز در سخنرانی اش گفت: ۹ ماه پیش وقتی به ایالت آیووا امدم نه شهرت داشتم و نه پول و تشکلی برای سازماندهی، اما اینک توانستیم با هیلاری کلینتون به تساوی کامل برسیم و نزدیک به نیمی از آرا را به خود اختصاص دهیم.

ساندرز از حمایت میلیون ها آمریکایی از ستاد انتخاباتی اش تقدیر کرد و گفت که سه میلیون و نیم آمریکایی با میانگین هر نفر ۲۷ دلار در سراسر کشور به ستاد انتخاباتی اش کمک مالی کرده اند.

او گفت، ستاد انتخاباتی اش با کمک های مردم اداره می شود نه با کمک میلیاردرها.

بعد از اتمام رای گیری در آیووا، همه نگاه‌ها متوجه ایالت نیوهمپشایر خواهد شد که رای گیری در آن، سه شنبه هفته آینده برگزار می‌شود.

انتخابات برای تعيين نامزد نهايی هر حزب، در برخی ايالت‌ها به صورت انجمن حزبی (کاکس)، يعنی تجمع هواداران حزب، و در برخی ديگر از ايالت‌ها به صورت انتخابات مقدماتی، با رای مستقيم شهروندان، برگزار می شود.

انتخابات ايالت آيووا به صورت انجمن حزبی، کاکس، برگزار شد و انتخابات نيوهمشاير به صورت مقدماتی خواهد بود.

رای گیری در انجمن‌های محلی در آيووا سرآغاز ماراتن انتخاباتی در آمريکا است که در تابستان سال ۲۰۱۶ در کنگره‌های ملی رقابت برای انتخاب نامزد نهایی هر حزب به اوج خود خواهد رسيد.