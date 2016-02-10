«ترامپ» و «ساندرز» برنده میدان انتخاباتی «نیوهمپشایر» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شمارش آرای انتخابات مقدماتی ایالت «نیوهمپشایر» در حالی رو به پایان است که «دونالد ترامپ» از حزب جمهوریخواه و «برنی ساندرز» از حزب دموکرات با سوار شدن بر موج خشم و نارضایتی مردم آمریکا نسبت به سیاستمداران سنتی، پیروزی را از آن خود کرده اند.

آمریکایی هایی که از پوچی وعده‌های اقتصادی و عملکرد ضعیف سیاستمداران واشنگتنی به ستوه آمده اند در دو رقابت درون حزبی نیوهمپشایر و «آیووا» که هفته گذشته برگزار شد، ثابت کردند که ترجیح می دهند در انتخابات نهایی هشتم نوامبر به کسی رای بدهند که خارج از حلقه دیپلمات های سنتی باشد.

با شمارش بخش زیادی از آراء، در جبهه جمهوری خواهان ترامپ ۶۹ ساله با کسب ۳۴ درصد آراء برتری محسوسی نسبت به «جان کاسیچ» فرماندار ایالت اوهایو دارد که با کسب ۱۶ درصد از آراء در رتبه دوم ایستاده است. «تد کروز» برنده انتخابات درون حزبی آیووا، «جب بوش»، «مارکو روبیو» و «کریس کریستی» به ترتیب با کسب ۱۲، ۱۱، ۱۰ و ۸ درصد از آراء در جایگاه های بعدی حزب جمهوریخواه جای گرفته اند.

اما در جبهه دموکرات ها ساندرز هم با کسب ۵۹ درصد از آراء نسبت به «هیلاری کیلینتون» که تنها ۳۹ درصد از آراء را کسب کرده، برتری محسوسی دارد.

نتیجه انتخابات مقدماتی نیوهمپشایر به برندگان نهایی انگیزه ای برای رویارویی با دو رقابت درون حزبی آینده می دهد که در ایالت های «کارولینای جنوبی» و «نوادا» برگزار خواهند شد.

اما آنهایی که در انتخابات نیوهمپشایر از شانس کمتر یا بیشتری برخوردار بوده اند هر یک به نوبه خود پیروزی را بر رقبای جمهوریخواه و دموکرات تبریک گفته اند.

هیلاری پیشتر هم اعلام کرده بود با توجه به اینکه ساندز سناتور ایالت «ورمونت» است که در مجاورت نیوهمشایر قرار دارد، پیروزی وی را در میدان انتخاباتی نیوهمپشایر بعید نمی داند. با این حال وی ضمن تبریک به رقیب خود، اعلام کرد که دست از تلاش برای ادامه رقابت بر نخواهد داشت.

از سوی دیگر، ترامپ هم پیروزی رقیب سوسیال دموکرات را تبریک گفت و در عین حال مدعی شد: ساندرز کشور ما را به باد فنا می دهد.