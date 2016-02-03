شرح حوادث پیروزی انقلاب از زبان سفیر انگلیس در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حافظه تاریخی ملت ایران هرگز سابقه استعماری و خیانت ها و دخالت های مستمر انگلیس در کشورمان را فراموش نمی کند.

تاریخ معاصر ایران حوادث بسیار تلخی را به خود دیده که در بسیاری از آن ها دولت بریتانیا نقش اصلی را ایفا نموده است؛ حمایت از حرکت های تجزیه طلبانه در نقاط مختلف و جدایی بخش هایی از خاک ایران، تاسیس و تقویت فرقه های ضاله برای ایجاد تفرقه، ‌ تقویت حکومت های استبدادی در ایران، حمایت از دو کودتای ننگین ۱۲۹۹ و ۱۳۳۲ که به دیکتاتوری پهلوی منجر شد، دخالت در تغییر دولت ها، اخذ امتیازات ظالمانه و غارت ثروت های ملی و همکاری در سرکوب حرکت های آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه ملت ایران بخشی از سوابق ننگین انگلیس در ایران به شمار می رود.

مروری بر این حوادث، بازخوانی تاریخ معاصر و مطالعه اسناد و مدارک دخالت انگلیس در ایران را ضروری می کند.

کتاب «غرور و سقوط» خاطرات آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران در زمان پیروزی انقلاب اسلامی است که به شرح حوادث آن دوره مهم تاریخ معاصر اختصاص دارد.

پارسونز پنج سال از دوران فعالیت دیپلماتیک خود را در ایران گذارند. در این اثر نیز طبق سنت مألوف، شاهد مقاومت و مخالفت انگلیس در برابر انقلاب اسلامی و استقلال‌طلبی ملت ایران هستیم؛ به طوری که پارسونز بارها نگرانی و مخالفت خود را از سقوط شاه و وقوع انقلاب اسلامی ابراز می کند.

«غرور و سقوط (ایران ۱۳۵۲- ۱۳۵۷)» عنوان کتاب است که توسط آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب به همت محمد صادق حسینی در ۲۶۰ صفحه ترجمه و توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی روانه بازار شده است.