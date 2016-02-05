ادامه عملیات اجرایی احداث امتداد بزرگراه یادگار امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مالدار با اعلام اعمال محدودیت ترافیکی در مسیر غرب به جنوب تقاطع خیابان آزادی با خیابان استادمعین، گفت: عملیات اجرایی پروژه احداث زیرگذر امتداد خیابان استادمعین به خیابان شهید اکبری به عنوان بخشی از پروژه احداث ادامه بزرگراه یادگار امام(ره)، با اجرای گمانه های حفاری و با هدف شناسایی محل دقیق عوارض زیرسطحی آغاز شده است و محصورسازی فضای کارگاهی پروژه نیز طبق برنامه ادامه دارد.

مالدار با بیان آنکه خیابان آزادی در هیچ یک از مراحل اجرای این پروژه مسدود نخواهد شد و احداث شمع ها و سقف زیرگذر به صورت مرحله به مرحله در کناره ها، کندروها و تندروهای این خیابان در دستور کار قرار می گیرد، گفت: متعاقب اعمال محدودیت ترافیکی در مسیر غرب به جنوب تقاطع خیابان آزادی با خیابان استاد معین، شهروندانی که قصد دارند از طریق خیابان آزادی به سمت خیابان استاد معین حرکت کنند، باید از خیابان شهید نجارزادگان و سایر معابر محلی تردد نمایند.

به گفته مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، فضای تجهیز کارگاه در خیابان های استادمعین و شهید اکبری، به صورت نواری به عرض ۱۸ متر تعیین شده و در هریک از باندهای غربی و شرقی این معابر، یک خط عبوری ۳ متری برای تردد شهروندان ساکن در محلات همجوار پروژه در نظر گرفته شده است.

برقراری ارتباط شمالی- جنوبی خیابان استاد معین با خیابان شهید اکبری، باعث کاهش ترددهای اضافی در خیابان آزادی و میدان آزادی خواهد شد. همچنین با افزایش ظرفیت معابر شمالی- جنوبی منطقه، از ترافیک کندروهای خیابان آزادی کاسته شده و وضعیت تردد در امتداد بزرگراه یادگارامام(ره) بهبود می یابد؛ ضمن آنکه برقراری ارتباط خیابان استاد معین با محلات شمال خیابان آزادی، سبب خروج این معبر مهم حمل و نقلی از بن بست موجود شده و به این ترتیب رفت و آمد میان محلات مناطق ۲ و ۹ شهرداری تهران تسهیل خواهد شد.