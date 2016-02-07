«اسب سفید پادشاه» به شبکه نمایش خانگی آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «اسب سفید پادشاه» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمدحسین لطیفی همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.

در این فیلم الناز شاکردوست، مجید یاسر، امیرعلی کاظمی، علی طباطبایی، لیدا عباسی، نصرت میرعظیمی، شهین تسلیمی، پانته آ سیروس، نیلوفر وهاب زادگان و فرهاد قائمیان حضور دارند.

در این داستان دختر جوانی به نام مریم معروف به ماری پس از چند ماه از زندان آزاد می شود و در صدد یافتن نامزد خود بر می آید. او برای یافتن نامزدش و خروج از بحرانی که در زندگی گرفتار آن شده دست به دامان یاشاردوست سهیل می شود اما طولی نمی کشد که در می یابد سهیل در شرف ازدواج با دختر دیگری است...

دی وی دی فیلم سینمایی «اسب سفید پادشاه» شامل گالری عکس های فیلم، صدای استریو دوباند و صدای دالبی ۵.۱ در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.