موافقت سئول با آغاز مذاکرات استقرار سپر موشکی در کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سئول این تصمیم را بعد از اقدام صبح امروز کره شمالی در آزمایش پرتاب ماهواره اتخاذ کرده است.

به گزارش مهر، آمریکا با بزرگنمایی در مورد فعالیت های کره شمالی سعی دارد تا کشورهای شرق آسیا را بیش از گذشته به تسلیحات آمریکایی وابسته کند.

کره شمالی صبح امروز از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره به فضا خبر داد. پیونگ یانگ امروز یکشنبه هفتم فوریه سال ۲۰۱۶ موشک دوربردی را که حامل یک ماهواره بود به فضا پرتاب کرد. این در حالیست آمریکا و کشورهای همسایه کره شمالی قرار دادن ماهواره در مدار زمین را بهانه ای برای به آزمون گذاشتن فناوری موشکی این کشور در راستای نقض قوانین سازمان ملل متحد می دانند.

به گزارش رسانه ملی کره شمالی، دولت پیونگ یانگ ماهواره مورد نظر را با موفقیت در مدار زمین جا داده است. به نظر می رسد که راکت حامل ماهواره در ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت سئول از پایگاهی در شمال غربی کره شمالی شلیک شده و به هنگام پرواز از روی جزیره «اوکیناوا» در جنوب ژاپن عبور کرده است.

این در حالیست که واحد فرماندهی استرتژیک آمریکا از ردگیری یک فروند موشک به هنگام ورود به فضا خبر داده و ارتش کره جنوبی هم با ذکر این مطلب که ماهواره با موفقیت در مدار زمین قرار گرفته گزارش های اولیه مبنی بر امکان ناموفق بودن این آزمایش را به چالش کشیده است.