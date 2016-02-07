پارکینگ، آخرین مقصد کامیون بنز با ۲۴ میلیون ریال خلافی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ محسن ناصری اظهار کرد: ماموران پلیس راه هنگام کنترل خودروهای عبوری به رفتارهای غیر عادی راننده یک دستگاه کامیون بنز مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقیف کامیون و استعلام مدارک راننده مشخص شد کامیون دارای ۲۴ میلیون ریال خلافی است بنابراین این خودرو متوقف و روانه پارکنیگ شد تا مالک نسبت به پرداخت مبالغ خلافی اقدام کند.

رئیس پلیس راه ایلام یادآور شد: انتظار پلیس و مردم از رانندگان بخش عمومی، رعایت قانون راهنمایی و رانندگی و پایبندی به قانون است و رفتارهای ترافیکی آن ها باید الگوی سایر رانندگان باشد.

فرمانده پلیس راه انتظامی استان ایلام همچنین از سقوط یک دستگاه نیسان به داخل دره به دلیل انحراف از جاده اصلی در مسیر ایلام به صالح آباد خبر داد.

سرهنگ ناصری با بیان اینکه کارشناسان مربوطه علت حادثه را نقص فنی خودرو عنوان کرده اند، افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و دو زخمی این سانحه به بیمارستان منتقل شدند.

وی تاکید کرد: رانندگان در جاده های دو طرفه از سبقت غیرمجاز خودداری کنند و در مواقعی که تابلوها سبقت آزاد را نشان می دهند، حتما فاصله ایمن از خودرو روبرو را در لاین مخالف در نظر بگیرند و از عجله کردن بپرهیزند.

سرهنگ ناصری گفت: لازم است رانندگان قبل از مسافرت از نقص فنی خودروی خود آگاه شوند و پس از رفع آن ادامه مسیر دهند و از انجام هر عملی که تمرکزشان را نسبت به رانندگی کاهش می دهد، از جمله استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، خوردن و آشامیدن، صحبت کردن و همچنین رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی جدا پرهیز کنند.