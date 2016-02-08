یوزی که در سمنان تکه تکه شد/ علت واقعی مرگ در ابهام!

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵ بهمن ماه بود که کشته شدن یک یوزپلنگ ایرانی به دلیل ضربات وارده به گردن خبرساز شد. پیگیری های خبرنگار مهر، از اواسط هفته گذشته برای گفتگو با مسئولان دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با انتقال مخفیانه لاشه یوزپلنگ منطقه حفاظت شده توران به تهران بی نتیجه ماند اما سرانجام پورتال سازمان حفاظت محیط زیست به نقل از مجید خرازیان مقدم، مدیرکل دفتر حیات وحش این سازمان اعلام کرد: بر اساس گزارش ظهر پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه اداره کل محیط زیست سمنان به معاونت محیط زیست طبیعی، لاشه یک قلاده یوزپلنگ تلف شده در منطقه ای خارج از منطقه حفاظت شده عباس آباد شاهرود در روز ۱۲ بهمن توسط محیط بانان منطقه توران مشاهده و به اداره کل محیط زیست سمنان منتقل شد و مورد کالبدشکافی و بررسی قرار گرفته است که بر اساس گزارش ارسالی، علت تلفات به احتمال قوی به دلیل ضربه وارد شده به ناحیه گردن حیوان و شکسته شدن چند مهره گردنی و قطع عصب ناحیه بوده است.

در این گزارش، مقدم با انتقاد از تاخیر سمنان در اعلام تلف شدن این پلنگ اعلام کرده است: با توجه به اینکه از قبل طی ابلاغیه ارسالی به کلیه ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها خواسته شده بود هرگونه حادثه مهم در اسرع وقت کتبا و یا به صورت تلفنی به دفاتر تخصصی ذیربط در ستاد اعلام شود، لازم بود که اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان به محض اطلاع از تلف شدن این یوز، لاشه آن را ضمن هماهنگی با معاونت طبیعی برای بررسی دقیق به سازمان مرکزی منتقل می کرد که علت عدم انجام این کار در دست بررسی است و با توجه به اینکه لاشه در سمنان برای امور تاکسیدرمی از قبل به قطعات کوچک تبدیل شده به دلیل کامل نبودن لاشه، در حال حاضر تنها می توان به گزارش کالبدشکافی استان سمنان استناد کرد.

این در حالیست که ساعاتی بعد، در گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان اعلام شد: ۸ بهمن، پیکر بی جان یک قلاده یوزپلنگ ایرانی با جنسیت نر با سن بیش از ۵ سال در حوالی روستایی موسوم به کلاته عبدل واقع در ۱۵کیلومتری شمالی منطقه حفاظت شده توران توسط محیطبانان کشف و به منظور بررسی‌های کالبدی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان منتقل شد.

در این گزارش، عباسعلی دامنگیر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان، علت تاخیر در اطلاع رسانی این حادثه را لزوم بررسیهای کالبدشکافی و تحقیقات محلی برای یافتن مقصر یا مقصران احتمالی با اطلاعات حاصله دانسته و اعلام کرده است: اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان با جدیت هرچه تمام تر با یاری جوامع محلی و اخبار مکتسبه، عاملین این مرگ این یوز را که با ضربات مهلک وارده به ناحیه گردن و شکم تلف شده است کشف و مجازات خواهد کرد.

این دو گزارش در حالی، تنها روزنه کسب اطلاعات در خصوص سرنوشت تلخ یوزپلنگ توران از دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست به شمار می روند، که حتی در اعلام تاریخ کشف لاشه نیز تناقضی آشکار را به نمایش می‌گذارند.

شادی مدرس، فعال حیات وحش دراین باره به خبرنگار مهر گفت: گزارش منتشر شده در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست، سوالات بسیاری را بدون پاسخ به جا گذاشته است و مسئولان دفتر حیات وحش و اداره کل استان سمنان، همچنان از پاسخگویی به سوالات خودداری می کنند.

وی با اشاره به تاخیر چند روزه در مخابره مرگ این گونه در خطر انقراض و ارزشمند یادآور شد: این اولین بار نیست که ادارات کل، خبرهای ناگوار حیات وحش را پنهان می‌کنند. اوایل سال جاری بود که مدیریت دفتر حیات وحش سازمان وعده داد علت مخفی ماندن خبر مرگ یک پلنگ در استان خراسان رضوی را که سرانجام پس از ۱۳ روز لو رفت پیگیری و اعلام کند اما هنوز خبری در این رابطه منتشر نشده است لذا اینکه مسئولان این دفتر با بیان چند جمله از مخفی ماندن خبر مرگ یوز توران توسط اداره کل استان سمنان انتقاد کرده و وعده پیگیری دهند، فاقد اعتبار است.

مدرس افزود: به سادگی می گویند لاشه بدون اطلاع و هماهنگی سازمان، توسط اداره کل استان سمنان به منظور تاکسیدرمی، تکه تکه شده و به دلیل کامل نبودن لاشه نمی‌توان علت مرگ را در تهران تشخیص داد. این مصداق بارز ناتوانی سازمان حفاظت محیط زیست در برابر ادارات اقماری است و پیامدی به جز هرج و مرجی که شاهد آن هستیم ندارد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، همواره حفاظت از یوزپلنگ را به عنوان گونه ای در آستانه انقراض از اولویت های سازمان عنوان کرده است گفت: در حالی که خبر کشته شدن این گونه ارزشمند آن هم با سنگ و چوب، روزها توسط سازمان حفاظت محیط زیست پنهان شده و سرانجام به دنبال پیگیری‌های مکرر فعالان زیست محیطی یا رسانه ها، با انتشار گزارشی ناقص که حکایت از بی تفاوتی دارد به فراموشی سپرده می شود، به هیچ رو نمی‌توان به اولویت‌های بعدی سازمان حفاظت محیط زیست چشم امید داشت.

پیش از این نیز تاخیر چندروزه در اعلام خبر مرگ پلنگ ماده‌ای که در جاده عبوری از جنگل گلستان تلف شده بود و شیر در سینه داشت باعث شده بود زمان طلایی برای پایش و جستجوی توله پلنگ‌های به جا مانده از او از دست بروند.