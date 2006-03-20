بازديد از مناطق تاريخي شوش با شتر و اسب

به گزارش خبرگزاري مهر، رضا چناني، مدير اداره ميراث فرهنگي و گردشگري شوش با اعلام اين خبر گفت: گردشگران نوروزي مي توانند مسافت بين قلعه تا شهر پانزدهم و شهر صنعتگران در شوش را با شتر طي كنند.

وي از ساماندهي و گشايش مجموعه شاپور پس از سال ها درنوروزامسال خبر داد و تغيير دكوراسيون موزه شوش، نورافشاني باغ موزه و فضاي سبزشهر، حصاركشي ديوار موزه ، احداث سرويس هاي بهداشتي و سيار در محل باغ موزه و مرمت كاخ آپادانا را از ديگر برنامه هاي اين اداره كل براي استقبال از مسافران نوروزي اعلام كرد.

چناني ادامه داد: آموزش 40 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور براي راهنمايي ميهمانان نوروزي از ديگر اقدامات است.

به گفته وي تجهيز ميهمان سراي ميراث فرهنگي اين شهر واحداث كمپينگ در ورودي هاي شهرستان از ديگر اقدامات اداره ميراث فرهنگي وگردشگري شوش به شمار مي رود.