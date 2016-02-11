ادامه پیشروی نیروهای سوری/تسلط بر فرودگاه منگ و منطقه «الصراف»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، نیروهای سوری و کمیته های دفاع مردمی این کشور به صورت کامل بر فرودگاه منگ در حومه شمالی حلب تسلط یافته و به جاده بین المللی حلب-ترکیه رسیدند.

نیروهای کرد پیش از این با تسلط بر منطقه منگ در حومه شمالی حلب به سمت فرودگاه منگ در غرب این منطقه در حال پیشروی بودند.

از سوی دیگر ارتش سوریه در پی درگیری ها با تروریست های مسلح بر منطقه «الصراف» در مرزهای ترکیه تسلط یافت و نیروهای دموکراتیک سوریه در صدد پیشروی به سمت اعزاز در حومه حلب هستند.

نیروی هوایی سوریه و جنگنده های روسی نیز مواضع تروریست های مسلح و کاروان های آنها در کفرنایا را که به سمت تل رفعت در حومه شمالی حلب در حرکت بودند هدف قرار دادند و ارتش سوریه به دو کیلومتری منطقه کفرنایا در حومه شمالی حلب رسیده است.

ارتش سوریه همچنین مواضع و ادوات گروه های تروریستی در تدمر و الحمد در حومه حمص و دیرالزور را منهدم نمود. ارتش سوریه و نیروهای پشتیبان آن عملیات نظامی در اطراف اثریا به سمت جاده الرقه را آغاز کرده و بر تپه راهبردی شماره پنج تسلط یافتند.