۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۰۴

سرپرست جمعیت هلال احمر استان مرکزی خبر داد:

اجرای طرح معاینه رایگان روستاییان/ویزیت ۴۰۰روستایی در ساوه

ساوه-سرپرست جمعیت هلال احمر استان مرکزی از اجرای طرح ویزیت رایگان بیماران روستاهای کم برخوردار خبر داد و گفت: ۴۰۰ نفر از روستانشینان شهرستان ساوه در اجرای این طرح به طور رایگان معاینه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، محمد محمدی اظهار داشت: طرح جهادی معاینه رایگان بیماران روستاهای کم برخوردار به مناسبت بهار انقلاب و یادبود دکتر علی اکبر آبیار، با حضور معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر و رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور و ۱۰ تن از پزشکان متخصص و فوق تخصص در روستای طراز ناهید ساوه برگزار شد.

وی افزود: ۴۰۰ تن از بیماران روستایی ساوه از سوی پزشکان متخصص جمعیت هلال احمر به صورت رایگان ویزیت شده و همچنین ۴۰ نفر از این افراد به مراکز درمانی استان معرفی شدند.

به گفته سرپرست جمعیت هلال احمر استان مرکزی، جمعیت هلال احمر شهرستان ساوه نیز ضمن همکاری با تیم بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر کشور با اعزام سه دستگاه آمبولانس، ۱۰  امدادگر و حدود ۳۰ میلیون ریال دارو در این طرح جهادی همکاری داشت.

گفتنی است در این طرح، پزشکان متخصص روانشناس، تغذیه، پوست و مو، پزشک عمومی، روماتولوژی، سونوگرافی، آسم و آلرژی، بیماران را ویزیت کردند.

