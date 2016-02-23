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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۰۵

یک تغییر در صدور مجوز کنسرت های شهرستان

یک تغییر در صدور مجوز کنسرت های شهرستان

دفتر موسیقی وزارت ارشاد در راستای تفویض اختیار وظایف اجرایی حوزه های ستادی به واحدهای استانی صدور مجوز برگزاری کنسرت های موسیقی تا یک هزار و ۲۰۰ نفر را به استان ها واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تفویض اختیار وظایف اجرایی حوزه های ستادی به واحدهای استانی صدور مجوز برگزاری کنسرت های موسیقی تا یک هزار و ۲۰۰ نفر را به استان ها واگذار کرد.

در اطلاعیه ای که از سوی روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت ارشاد منتشر شده، آمده است:

«به استناد بخشنامه وزارتی و در راستای تفویض اختیار وظایف اجرایی حوزه های ستادی به واحدهای استانی امکان صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی (کنسرت) در اماکن عمومی تا ظرفیت ۱۲۰۰ نفر، به آن دسته از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها که آمادگی خود را جهت مدیریت شایسته این امر، اعلام کرده اند واگذار گردید.

این تصمیم به منظور کاستن از تصدی گری ها و نیز توجه بیشتر به درخواست های مکرر فعالان استانی و اعتماد به شایستگی های هنرمندان شهرستانی و توان کارشناسی ادارات کل استانها، اتخاذ گردیده و بی تردید می تواند موجب توسعه کمی و کیفی فعالیت های موسیقایی خارج از مرکز، کاهش چشمگیر رفت و آمدها و هزینه های بین شهری و فرایند زمانی صدور مجوز اجراهای صحنه ای شود.»

کد مطلب 3563697
علیرضا سعیدی

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