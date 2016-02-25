به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صالحی که به دلیل کسالت در همایش «بررسی راهکارهای دستیابی به مرجعیت علمی و پژوهشی» در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور نیافته بود، پیامی به این همایش ارسال کرد که از سوی بهروز کمالوندی در جمع محققان و دانشمندان علوم پزشکی قرائت شد.

صالحی در بخش‌هایی از این پیام به تحول حوزه سلامت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ظهور قدرتمند جامعه پزشکی در این عرصه اشاره کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از این پیام به فعالیت‌های تخصصی سازمان انرژی اتمی و ارتباط آن با تامین نیازهای علوم پزشکی در کشور، از فعالیت ۱۴۰ مرکز پزشکی هسته‌ای در کشور خبر داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی در این پیام با اشاره به امکان تشخیص بیماری‌های گوارشی، قلب و عروق، استخوانی و انواع عفونت‌ها به وسیله پزشکی هسته‌ای، از فرصت پسابرجام به عنوان فرصت مناسب توسعه زیرساخت‌ها برای مراکز تشخیص بیماری‌ها توسط پزشکی هسته‌ای خبر داد.

صالحی همچنین در بخش دیگری از این پیام، خطاب به جامعه پزشکی، یادآور شد که پس از کار سربازان دیپلماسی، این بار نوبت گروه متخصصان حوزه‌های مختلف کشور است که بتوانند از فرصت ارتباطات بین‌المللی استفاده کنند و ضمن تجاری‌سازی محصولات پزشکی هسته‌ای، به توسعه مراکز جدید هم بپردازند.

وی در بخش پایانی پیام خود به ساخت اولین بیمارستان تخصصی هسته‌ای کشور، اشاره و از جامعه پزشکی درخواست کرد که در این جهت با متخصصان سازمان انرژی اتمی همراهی کنند.