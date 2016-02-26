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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۰۱

عکاس ایرانی به رقابت مسابقه عکاسی «سونی» راه یافت

عکاس ایرانی به رقابت مسابقه عکاسی «سونی» راه یافت

اصغر خمسه عکاس ایرانی با مجموعه «آتش نفرت» در بخش «مسایل معاصر» جایزه مسابقه عکاسی «سونی» انگلیس حضور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر خمسه عکاس ایرانی در بخش «مسایل معاصر» از جشنواره «سونی» انگلیس حضور دارد که مراسم اختتامیه آن اردیبهشت ماه سال ۹۵ برگزار می شود. قرار است در مراسم اختتامیه نفرات برگزیده در میان ۱۳ بخش جشنواره نیز اعلام شود.

اصغر خمسه که از عکاسان خبرگزاری مهر است با مجموعه «آتش نفرت» شامل ۸ فریم عکس با موضوع مسایل اجتماعی در این جشنواره حضور یافته بود.

مجموعه «آتش نفرت» همچنین رتبه دوم جشنواره «poy» آمریکا را دریافت کرده است و در جشنواره «لنزکارچر» به عنوان نامزد بخش فینال مطرح شده بود.

این مجموعه در ایران نیز جزو نامزدهای ششمین دوره جایزه عکس «شید» شد.

کد مطلب 3566529
عطیه موذن

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    نظرات

    • تیمور قهرمانی ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۷
      1 0
      پاسخ
      ضمن تبریک به جناب آقای خمسه از صمیم قلب برای ایشان آرزوی موفقیت بیش از پیش دارم.
    • امیر اسدخانی ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
      1 0
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      اصغر جان تبریک میگم منتظر موفقیت های بزرگتر و بیشترت هستم

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