عکاس ایرانی به رقابت مسابقه عکاسی «سونی» راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر خمسه عکاس ایرانی در بخش «مسایل معاصر» از جشنواره «سونی» انگلیس حضور دارد که مراسم اختتامیه آن اردیبهشت ماه سال ۹۵ برگزار می شود. قرار است در مراسم اختتامیه نفرات برگزیده در میان ۱۳ بخش جشنواره نیز اعلام شود.

اصغر خمسه که از عکاسان خبرگزاری مهر است با مجموعه «آتش نفرت» شامل ۸ فریم عکس با موضوع مسایل اجتماعی در این جشنواره حضور یافته بود.

مجموعه «آتش نفرت» همچنین رتبه دوم جشنواره «poy» آمریکا را دریافت کرده است و در جشنواره «لنزکارچر» به عنوان نامزد بخش فینال مطرح شده بود.

این مجموعه در ایران نیز جزو نامزدهای ششمین دوره جایزه عکس «شید» شد.