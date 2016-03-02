به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، اعضای شورای همکاری خلیج فارس امروز چهارشنبه اعلام کردند که نام حزب الله لبنان در لیست گروه های تروریستی این شورا درج شده است.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که پنج عضو از شش عضو این شورا یعنی عربستان، قطر، امارات، بحرین و کویت همواره طی سال های اخیر نقش بسزایی در گسترش تروریسم در منطقه داشته اند.

در همین ارتباط، «عبداللطیف بن راشد الزیانی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس مدعی شد: این تصمیم پس از سلسله اقدامات خصمانه حزب الله در منطقه اتخاذ شد.

وی نقش آفرینی حزب الله لبنان در سوریه و عراق را از جمله اصلی ترین عوامل قرار گرفتن این حزب در لیست گروه های تروریستی شورای همکاری خلیج فارس دانست.

این در حالی است که بقای تروریست های تکفیری داعش در سوریه و عراق به دلیل تداوم حمایت های مالی، تسلیحاتی و لجستیکی اعضای شورای همکاری خلیج فارس (به جز عمان) اتفاق افتاده است.

گفتنی است، شورای همکای خلیج فارس پیشتر نیز از اقدامات رژیم سعودی علیه لبنان و صرف نظر از ارائه کمک های تسلیحاتی به این کشور به بهانه اقدامات حزب الله در منطقه، حمایت کرده بودند.