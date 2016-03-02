 تصفیه خانه فاضلاب صنعتی نیشکر فارابی اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر فارابی ظهر امروز چهارشنبه ر آئین افتتاح تصفیه خانه فاضلاب صنعتی این واحد عنوان کرد: این شرکت در راستای تعهدات خود و همچنین بر اساس خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه «آی ام اس» همواره به دنبال راه های پیشگیری از آلودگی محیط زیست و تلاش برای کاهش پیامد های نامطلوب در راستای مبانی توسعه پایدار بوده و پس از راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی در سال ۸۸ متعهد به اجرای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شد.

محمود قدرتی افزود: احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی فارابی در زمینی به مساحت دو و نیم هکتار از تیرماه سال گذشته آغاز شد و با هزینه بالغ ۱۰۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید. این تصفیه خانه از مدرن ترین تصفیه خانه های جهان است.

قدرتی اظهار کرد: این تصفیه خانه پساب های صنعتی این واحد کشت و صنعت را با ظرفیت متوسط ۵۰ متر مکعب در ساعت تصفیه می کند و با ظرفیت تصفیه روزانه، هزار و ۲۰۰ متر مکعب پساب صنعتی، سالانه ۳۲۴ هزار متر مکعب فاضلاب را بازیافت می کند. با افتتاح این تصفیه خانه آب مصرفی پس از تصفیه مجدد به چرخه مصرف بازگشته که همین امر نیز باعث کاهش مصرف آب و استفاده بهینه از آن می شود.

حسین آمیلی معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز با حضور در این مراسم گفت: موفق شده ایم در راستای رعایت موازین زیست محیطی در طی یک سال گذشته، چهارمین و آخرین تصفیه خانه های صنعتی توسعه نیشکر را راه اندازی کنیم. هم اکنون تمامی هفت واحد کشت و صنعت های نیشکری تابع شرکت توسعه دارای تصفیه خانه های فاضلاب هستند.

وی افزود: در طول دو سال گذشته با توجه به اینکه کارخانه های شکر به ظرفیت کامل اسمی خود رسیده اند و تولید به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد تصمیم بر آن شد تا هم زمان با کامل شدن ظرفیت تولید واحد ها تصفیه خانه های پساب صنعتی آنها نیز به بهره برداری برسد که خوشبختانه توانستیم با استفاده از توان داخلی تمام تصفیه خانه های داخل شرکت را کامل وارد مدار فعالیت کنیم.

آمیلی تصریح کرد: تصفیه خانه های این شرکت طوری طراحی شده اند که ظرفیت تصفیه ۵۰ درصد بیشتر از ظرفیت کنونی را دارد تا در صورتی که صنایع جانبی و صنایع پائین دستی در واحد ها ایجاد شود امکان تصفیه فاضلاب آنها نیز ممکن باشد.

معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اظهار کرد: واحد های توسعه نیشکر نخستین واحدهای کشاورزی خوزستان هستند که مواردی مانند؛ مصرف بهینه آب، تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی و صنعتی و رعایت سایر موازین محیط زیستی در آنها لحاظ شده و این مسیر با شتاب به سمت رعایت دقیق تمامی موازین زیست محیطی پیش خواهد رفت.

وی اظهار کرد: همچنین با افتتاح این تصفیه خانه آب مصرفی پس از تصفیه مجدد به چرخه مصرف باز می گردد که همین امر نیز باعث استفاده بهینه از آب می شود و از سوی دیگر علاوه بر آب بازیافتی مقدار قابل توجهی لجن جمع شده در تصفیه خانه به عنوان کود عالی به مزارع تزریق می شود که این مر نیز موجب حاصل خیزی هر چه بیشتر خاک می شود.