جمع آوری غرفه های بانک شهر از پیاده روها/عامل جدیدتولیدآلاینده ها

به گزارش خبرنگار مهر ، این هفته شهردار تهران نسبت به حذف فضای پیاده رو ها به نفع نصب غرفه های بانک شهر واکنش نشان داد و گفت : من هم شاهد بودم که به‌عنوان نمونه در میدان شوش عابر بانک‌ها در پیاده راه‌ها گذاشته‌اند و گفتم که از این کار جلوگیری کنند. البته این موضوع تنها مختص به بانک شهر نیست اما بانک شهر در اولویت جلوگیری قرار دارد. شهرداری هم حق ندارد خلاف قانون عمل کند و نمی‌تواند بگوید در پیاده‌رو باجه بزنید چراکه پیاده‌رو برای عابران پیاده است. به‌غیراز این مسئله موضوعاتی همچون دکل‌های مخابراتی و سد معبر مغازه‌داران و یا دست‌فروشان نیز وجود دارد.

او تاکید کرد:به منظور جلوگیری از اشغال فضای پیاده راهها در تهران دستور داده شده تا کیوسک های بانک ها از این محل ها جمع آوری شوند که در این طرح بانک شهر در صدر برنامه قرار گرفته است.

اما تنها به فاصله یک روز معاون خدمات شهری شهرداری تهران در مورد فعالیت شعب الکترونیک بانک شهر گفت: در جلسه‌ای مسئولان بانک شهر خواستار اختصاص حدودا ۵۰ مکان برای جانمایی شعب الکترونیک بانک شهر شدند ،نهایتا با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته و از آنجایی که در این شعب خدمات ویژه‌ای به مردم ارائه می‌شود نهایتا با جانمایی ۷شعبه در محورهای مختلف شهر موافقت شد.

عبدالهی در مورد سد معبر یکی از شعب این بانک در پیاده‌رو میدان فردوسی نیز گفت: شخصا از جانمایی میدان فردوسی بازدید کرده و باید بگویم اصلا مزاحمتی برای مردم ندارد چرا که پشت ایستگاه مترو مستقر است اما بدانید که اگر متوجه شوم جانمایی استقرار شعب برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده ضمن عذرخواهی از مردم، جانمایی را تغییر خواهم داد.

در این هفته شهردار تهران در پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک «آلودگی هوا» و «آلودگی صدا» را دو چالش جدی و اساسی شهر تهران عنوان کرد که باید برای حل آن از سوی دولت و شهرداری چاره اندیشی شود. او همچنین از یک تغییر و تحول در فرآیند تولید مخرب‌ترین ذرات آلاینده (ذرات با قطر ۲.۵میکرون) نیز خبر داد. مجموعه ذرات آلاینده هوا در تهران در ۶ گروه گازی شامل منوکسید کربن، ازن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق کمتر از میکرون ذرات ۱۰، کمتر از ۲.۵ میکرون است که از بین آنها ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون اصلی‌ترین عامل آلودگی هوای تهران است و قابلیت رسوخ به بافت خونی بدن را دارند. این ذرات آسیب رسان‌ترین آلاینده برای سلامت شهروندان محسوب می‌شود.

شهردار تهران در این همایش توضیح داد: در همین پایش‌ها و پژوهش‌ها به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر مشکل ذرات معلق زیر ۲.۵میکرون، بخشی از گازهای تولیدی نیز در مقابل نور خورشید به ذرات معلق تبدیل می‌شوند که باید برای این موضوع برنامه دقیق داشت و بعد هم اثر بخشی و بازخوردگیری انجام شود تا بتوان این چرخه را تکمیل کرد.

این هفته ۷ شهردار منطقه در شهرداری تهران تغییر و جابه جا شدند . بهار امسال محمدباقر قالیباف تکلیف ٩ منطقه را روشن کرد و عابد ملکی را از منطقه دو به ١٢ آورد از آن‌سو، نظری را به عنوان شهردار جدید منطقه دو منصوب کرد. علیرضا جاوید را از منطقه چهار یکباره معاون فنی و عمران خود کرد و بهاری را به شهرداری منطقه چهار فرستاد.

او همچنین پژمان پشمچی‌زاده، شهردار منطقه پنج، را معاون شهرسازی و معماری کرد و اسدی، شهردار پیشین منطقه ١٦، را به منطقه پنج فرستاد و نصرالله آبادیان و نوری را هم به‌ترتیب به عنوان شهرداران مناطق ١١ و هشت انتخاب کرد. علاوه بر این، حمیدی در منطقه ١٤، میرزاقلی منطقه ١٦ و بافرانی در منطقه ٢١ تهران منصوب شدند. اما شهردار تهران به عادت معمول که خبر تغییر شهردارانش را یکباره اعلام می‌کند، در برنامه‌ای بدون حضور رسانه‌ها، هفت شهردار دیگر را هم تغییر داده و منصوب کرد. بر این اساس، مصطفی سلیمی، شهردار سابق ٢١، را برای منطقه ١٨ و سعید طلوعی که قبلا شهردار منطقه هشت بوده را برای منطقه هفت معرفی کرد. قالیباف همچنین سیداحمد صفوی را که قبلا مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار بوده است، به عنوان شهردار منطقه ٢٠ معرفی کرد و عباسی، قائم‌مقام شهرداری منطقه ١٧ و بابازاده، قائم‌مقام منطقه ١٠ را به عنوان شهردار این دو منطقه تعیین کرد. شهردار تهران علاوه بر این موارد، دو نفر دیگر به نام‌های محسنی و قربانی را که پیش از این تاکنون شهردار نبوده‌اند به عنوان شهرداران مناطق ٩ و ١٩ انتخاب کرده است.

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در صحن علنی شورای شهر از این جابه‌جایی‌ها با عنوان «توفان جابه‌جایی» یاد کرد و گفت: شنیده‌ام قرار بوده ١٠ شهردار مناطق جابه‌جا ‌شوند که البته به عدد هفت رسیده است. درست است که عزل و نصب جزء اختیارات شهردار است و اعضای شورا نمی‌توانند در آن نظر دهند، اما جای سؤال است که اگر این شهرداران بد هستند، چرا آنها را آورده‌اند؟ و اگر خوب هستند، چرا آنها را جابه‌جا می‌کنید؟

این هفته سعید معیدفر جامعه شناس نحوه مدیریت بر شهر را در بی قراری و بی ثباتی شهر تاثیرگذار دانست و گفت: در کشورهای در حال توسعه با پررنگ کردن نقش انجمن ها و نهادهای مدنی، صنوف، مشارکت مردم را در اداره محل زندگی افزایش می دهند اما در تهران، ما نهادهای مشابه مان مانند شوراهای محله بیشتر نقش تزئینی دارند و نه واقعی. محلات ما به واقع محله نیستند دور یک سری پلاک خط کشیده اند و مثلا اسمش را گذاشته اند محله شماره ۳۷۴ و یک اسمی هم برای آن تعیین کرده اند اما این محله هویت محلی ندارد. هویت محلی زمانی واقعی است که آدمهای آن محله به هم پیوند بخورند و در مسائل محله مشارکت فعال داشته باشند در حالی که می بینیم در شهری مثل تهران، افراد زمانی که از خانه هایشان بیرون می آیند با محیط اطراف حس غریبگی دارند و هیچ تعلق خاطری به آن ندارند. در مثالی ساده تر ما می بینیم همه ما به پاکیزگی داخل خانه که خود چقدر اهمیت می دهیم اما در خصوص پاکیزگی شهر نگرانی چندانی نداریم. حریم پیاده روها، فضای سبز به راحتی مورد تعرض قرار می گیرد. اعتراض شهروندان نیز به جایی نمی رسد. در همین شهرک اکباتان دیدیم که چگونه در محوطه باز آن ساخت و ساز کردند و صدای اعتراض مردم نیز به جایی نرسید. این با محله محوری در تضاد است.

این جامعه شناس با بیان اینکه به نظر می رسد مدیریت شهری نیز تمایل دارد مردم نسبت به محیط اطرافشان بی تفاوت باشند زیرا آسان تر انجام می دهد بدون آنکه اعتراضی به برنامه و کارهایی می دهد شود.

به گفته معیدفر برای کاهش حس غریبگی مشارکت مردم را افزایش داد و بدنبال نظم اجتماعی پایدار بود و با مدیریت متمرکز تنها نظم شکننده ای ایجاد می شود که محصول آن در آینده بی تفاوتی مردم به شهر و محیط اطرافشان است.