به گزارش خبرنگار مهر، سومين جنگ شادى بوشهر از سرى برنامه‌هاى متنوع هفته نكوداشت بوشهر جمعه شب با استقبال گسترده و كم نظير شهروندان بوشهرى مواجه شد.

شامگاه آدينه و همزمان با سومين شب از هفته نكوداشت بوشهر، بازهم كارناوال شادى با ماشينى مزين به نورپردازى و بادكنك‌هاى رنگارنگ، به اجراى موسيقى و نمايش عروسكى پرداخت و با تردد در خيابان‌هاى بوشهر، شهروندان را به سمت محل برگزارى جنگ شادى هدايت كرد.

اين برنامه شاد كه در دو شب گذشته با استقبال خوب مردم روبرو شد، شبى متفاوت را با حضور پرجمعيت مردم در پارك شورا براى شهروندان بوشهرى رقم زد به‌طوري‌كه در اين مكان جايى خالى از جمعيت وجود نداشت و در تمام خيابان‌هاى اطراف اين محل، جايى براى پارك خودرو پيدا نمى‌شد.

شامگاه آدينه، حضور مسئولان شهردارى و اعضاى شوراى اسلامى شهر بوشهر و مديران سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى بندر بوشهر نيز در اين برنامه شاد پررنگ‌تر از دو شب گذشته بود.

جنگ شادى بوشهر با اجراى شاد و پرشور دو مجرى موفق استان، حسن غلامى و مسعود فيروزى آغاز شد و اجراهاى طنزگونه و بانشاط آن‌ها، فضايى رضايت بخش را رقم زد و بارها مورد تشويق مردم قرار گرفت.

مسابقه خانوادگى بين همسران، اجراى خوانندگى ابراهيم سنگابى، خيام خوانى اسماعيل عاشورى و اجراى زيبا و شاد گروه موسيقى محلى «شبديز» به سرپرستى محسن حيدريه، بخش‌هاى مختلف سومين جنگ شادى بوشهر بودند كه بارها با تشويق‌هاى پرشور شهروندان مورد پذيرش و استقبال آنان واقع شد.

در بخش ديگرى از اين برنامه، معين معينى داور بين‌المللى برنامه تلويزيونى «دستپخت» شبكه يك سيماى جمهورى اسلامى ايران، به‌روى سن آمد و با مردم از تنوع و خوشمزگى غذاهاى بوشهرى كه عصر آدينه در جشنواره غذاهاى بومى محلى بوشهر برگزار شده بود سخن گفت.

در اين جنگ شادى، مجرى برنامه از آزاد شدن ٣٠ زندانى بوشهرى جرايم غيرعمد تا قبل از عيد نوروز به مناسبت هفته نكوداشت بوشهر و با كمك ١٥٠ ميليون تومانى شهردارى و شوراى اسلامى شهر بوشهر خبر داد كه اين خبر خوشحال كننده موجب واكنش مثبت از سوى حاضران شده و اين كار را مورد تشويق قرار دادند.

گفتنى است اين حجم استقبال شهروندان از برنامه‌هاى هفته نكوداشت بوشهر نسبت سال‌هاى گذشته كم‌نظير بوده و شهروندان پس از اتمام جنگ شادى آدينه شب با حضور در كنار مسئولان از اجراى اين برنامه ها اظهار رضايت و خرسندى كردند و از ايشان قدردانى کردند.

رئيس موسسه فرهنگى ورزشى شهردارى بوشهر به خبرنگار مهر گفت: ویژه‌برنامه‌های هفته بوشهر با همکاری و تلاش ویژه همکاران ما در قالب برنامه‌های متنوعی در حال برگزاری است.

فاطمه صفرزاده اضافه کرد: برنامه‌های شادی ویژه هفته نکوداشت بوشهر در حال برگزاری است و هر شب شاهد حضور گسترده مردم در برنامه‌های این هفته هستیم و امیدواریم شاهد رضایت‌مندی مردم از این برنامه‌ها باشیم.