  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۶

مرکل:ناتو ماموریت دریای اژه را سریع آغاز کند

مرکل:ناتو ماموریت دریای اژه را سریع آغاز کند

صدراعظم آلمان خواستار تسریع در آغاز ماموریت ناتو در دریای اژه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، «آنگلا مرکل» در ادامه سخنان خود اظهار داشت: آغاز عملیات ناتو در دریای اژه می تواند در راستای مقابله با بحران پناهجویان تاثیرگذار باشد.

صدراعظم آلمان در سفر اخیر خود به پاریس و دیدار با «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور این کشور با اشاره به سیاست های وین و دیگر کشورهای بالکان در بستن مرزها بر روی مهاجران به این رویکرد انتقاد شدیدی وارد کرده و گفت: راه حل های های یکجانبه همچنان به ما کمک نمی کند.

مرکل در ادامه تصریح کرد: حتی اگر به خاطر بستن مرزها پناهجویان کمتری به آلمان بیایند این هیچ راه حل سازنده ای نخواهد بود. 

صدراعظم آلمان سه روز قبل از برگزاری نشست اتحادیه اروپا با ترکیه به پاریس سفر کرد تا همراه با اولاند یک رویکرد مشترک در سیاست پناهندگان را در دستور کار قرار دهد.

کد مطلب 3572889
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها