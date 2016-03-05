مرکل:ناتو ماموریت دریای اژه را سریع آغاز کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، «آنگلا مرکل» در ادامه سخنان خود اظهار داشت: آغاز عملیات ناتو در دریای اژه می تواند در راستای مقابله با بحران پناهجویان تاثیرگذار باشد.

صدراعظم آلمان در سفر اخیر خود به پاریس و دیدار با «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور این کشور با اشاره به سیاست های وین و دیگر کشورهای بالکان در بستن مرزها بر روی مهاجران به این رویکرد انتقاد شدیدی وارد کرده و گفت: راه حل های های یکجانبه همچنان به ما کمک نمی کند.



مرکل در ادامه تصریح کرد: حتی اگر به خاطر بستن مرزها پناهجویان کمتری به آلمان بیایند این هیچ راه حل سازنده ای نخواهد بود.



صدراعظم آلمان سه روز قبل از برگزاری نشست اتحادیه اروپا با ترکیه به پاریس سفر کرد تا همراه با اولاند یک رویکرد مشترک در سیاست پناهندگان را در دستور کار قرار دهد.