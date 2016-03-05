تکمیل سالن کتابخانه مرکزی اردبیل نیازمند ۱۰ میلیارد اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، رباب عزیز خانی بعدازظهر شنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان با اشاره به کمبود فضاهای فرهنگی در استان، تکمیل سالن همایش کتابخانه مرکزی اردبیل را ضروری دانست.
وی افزود: بخش مهمی از این پروژه اجرا شده و در حال حاضر نیازمند حمایت برای تکمیل آن هستیم تا بتوانیم برنامههای فرهنگی مختلف را برگزار کنیم.
مدیرکل امور کتابخانههای عمومی استان با تأکید به اینکه این سالن میتواند موجب افزایش برنامههای فرهنگی و هنری سطح استان شود، از اعضای انجمن کتابخانههای عمومی خواستار پیگیری تخصیص اعتبار و تکمیل آن شد.
عزیز خانی با بیان اینکه این انجمن از بدو تأسیس در راستای سیاستگذاری امور مختلف کتابخانهها مشارکت فعال داشته است، متذکر شد: اغلب برنامههای اجرا شده در کتابخانههای عمومی مصوبه این انجمن است.
وی به فعالیت انجمن در شهرستانها با ریاست فرمانداران نیز اشاره کرد و افزود: انتظار ما مشارکت انجمن در ارتقا برنامههای امور کتابخانهها و پیگیری پروژههای نیمهتمام است.
مدیرکل امور کتابخانههای عمومی استان همچنین به طرح و پیشنهاد برنامههای فرهنگی توسط انجمن اشاره و اضافه کرد: امسال جلسات نقد و معرفی کتاب، نشستهای کتابخوانی و تورهای کتابخانه گردی دانش آموزان به شکل مطلوب برگزار شده است.
وی افزود: علاوه بر این ارسال ویژهنامههای الکترونیکی معرفی کتاب به نهادهای اجرائی، برپائی نمایشگاههای تازههای کتاب و برنامهریزی جهت اجرای طرح کتابدرمانی در زندانهای استان از جمله فعالیتهای فرهنگی کتابداران استان است.
