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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۱۸

مسابقه «نشان امید» را در ایام نوروز از شبکه پنج سیما ببینید

مسابقه «نشان امید» را در ایام نوروز از شبکه پنج سیما ببینید

مستند مسابقه «نشان امید» با محوريت نمایش کار و تلاش در مجموعه آتش نشانی به زودی از شبکه پنجم سیما به روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه که به کارگردانی افشین لیاقت و تهیه کنندگی میرمحمد حسین رضوی هم اکنون مراحل پایانی تصويربرداري خود را می گذراند، در ایام نوروز در ۱۴ قسمت ۶۰ دقیقه ای از شبکه ۵ سیما پخش می‌شود. مصطفی هيودی در حال تدوين همزمان و علی تمدنی صداگذاری این مجموعه را برای رسيدن به پخش نوروزی بر عهده دارند.

از عوامل تولید این برنامه می توان به حسن اسدی مدیر فیلمبرداری، داوود ابراهیمی مدیر تولید، سعيد احمدی مسئول صدابرداری، مدیر برنامه ريزی و هماهنگی سیدامیرحسین فتاح حسینی، دستياران كارگردان حامد فرزان و کوروش اسلامی و طراحان صحنه و لباس تينا جلايری و هدی ماهان اشاره كرد، که آماده سازی این برنامه را برای پخش از سیما بر عهده دارند.

فیلمبرداری فصل اول مستند مسابقه «نشان امید» هم اکنون در معاونت آموزش آتش نشانی واقع در صالح آباد در حال انجام است و به زودی در ایام عید نوروز به روی آنتن شبكه ۵ سیما (شبکه اقتصاد) می‌رود.

کد مطلب 3573156
فریبرز دارایی

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