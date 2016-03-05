سرانه فضای سبز در زنجان ۱۰.۷ مترمربع است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شهرداری زنجان، حبیب یگانه در مراسم روز درختكاری با بیان اینكه ارتقای سطح سرانه فضای سبز همیشه یكی از اولویت‌های مجموعه شهری بوده است، اظهار داشت: امسال حدود ۷.۸ هكتار به مساحت سرانه فضای سبز شهر زنجان اضافه شده است.

وی با اشاره به اینكه در حال حاضر سرانه فضای سبز در سطح شهر زنجان برابر برآوردهای انجام شده است، ۱۰.۷ مترمربع به ازای هر یك از شهروندان است، تصریح كرد: امیدواریم در سال ۹۵ با نهضت درختكاری و توسعه فضای سبز بتوانیم حداقل ۱۰ هكتار به سرانه فضای سبز اضافه كنیم.

شهردار زنجان با بیان اینكه افزایش سرانه فضای سبز یكی از نیازهای عمومی است، تاكید كرد: با توجه به اینكه امروز با مشكل كمبود آب نیز مواجه هستیم و توسعه فضای سبز نیز نیاز عمومی است از این رو بحث هوشمندسازی فضای سبز و میزان مصرف آب از هم توجهات شهرداری زنجان بوده است.

وی با بیان اینكه بیش از ۹۰ درصد آبیاری فضای سبز شهر زنجان از آب خام استفاده می‌شود، ادامه داد: تمامی گسترش‌های فضای سبز در حال حاضر توسط شبكه آب خام تغذیه شده و در هیچ جایی از آب شرب شهری استفاده نمی‌شود.

یگانه با اشاره به اینكه امیدواریم سال آینده مصرب آب شرب شهری در فضای سبز به حد صفر برسانیم، گفت: واگذاری فضای سبز شهری به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری در این بخش از رویكردهای شهرداری زنجان در سال آینده است.

وی از برنامه‌ریزی برای كاشت ۴۰ هزار اصله درخت خبر داد و گفت: طرح ایجاد گلخانه صنعتی آماده شده و مراحل آگهی فراخوان در دست اقدام است.

شهردار زنجان با اشاره به واگذاری شهربازی شماره یك بوستان ملت به بخش خصوص گفت: در این پروژه ۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری اولیه انجام می‌شود.

وی از امضای تفاهمنامه بین شهرداری زنجان، منابع طبیعی استان و ثبت احوال استان زنجان خبرداد و گفت: بر اساس این قرارداد از سال ۹۵ به ازای تولد هر نوزاد و به ازای ثبت هر ازدواج با همكاری هر سه دستگاه یك نهال در یكی از بوستان‌های شهر به نام همان فرد كاشته می‌شود.

یگانه این اقدام را یك اقدام مناسب فرهنگی عنوان كرد و گفت: با نهضت فضای سبز و كاشت درختان با مصرف آب كم و گونه‌های منطبق با اقلیم شهر زنجان شاهد گسترش فضای سبز خواهیم بود.

مدیركل دفتر فنی استانداری زنجان نیز در این مراسم اجرای طرح زنجانرود در سه فاز خبر داد و گفت: فاز نخست این طرح در مراحل پایانی قرار دارد و فازهای دوم و سوم با رویكرد بهتر از سبزینگی ادامه ‌می‌یابد.

اسرافیل نیازی با اشاره به لایروبی زنجانرود و حركت آب تصریح كرد: بالغ بر یك هزار كامیون نخاله از سطح زنجانرود برداشته شده است.

وی با بیان اینكه اقدامات مناسب برای جلوگیری از ورود آشغال به زنجانرود انجام می‌شود، تصریح كرد: به منظور رفاه شهروندان ورودی مجزا برای زنجان با همكاری شهرداری زنجان طراحی و اجرا می‌شود.