به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه بجنورد واستاندار خراسان شمالی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن ابراز تاسف و تاثر از درگذشت آیت الله واعظ طبسی اعلام کردند که مراسم ترحیم این عالم برجسته در خراسان شمالی برگزار می‌شود.

متن این اطلاعیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم وارسته ومجاهد نستوه آیت الله واعظ طبسی، یار دیرین حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و نماینده ولی فقیه در استان‌های خراسان وتولیت آستان قدس رضوی، باعث تاثر و تالم گردید.

به منظور بزرگداشت این عالم برجسته، مراسم ترحیمی روزیکشنبه شانزدهم اسفندماه ۹۴ بعد از نماز مغرب وعشاء در محل مسجد انقلاب بجنورد برگزار خواهد شد.

بدینوسیله از عموم مردم استان و مسئولین دعوت می‌شود دراین مراسم شرکت نمایند.