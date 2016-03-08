گشت ویژه بازرسی اداره کل استاندارد خراسان شمالی فعال شده است

فهیمه مهمان نواز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده ویژه ایام نوروز، اداره کل استاندارد خراسان شمالی، بر کلیه مراکز عرضه و فروش نظارت می‌کند.

وی اظهار کرد: بازرسان این اداره کل در راستای اجرای طرح «طاها» برکلیه فروشگاه‌ها، نمایشگاه‌های عرضه کالا به صورت محسوس و نامحسوس نظارت کرده و در چارچوب ضوابط و قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.

مدیرکل استاندار خراسان شمالی به کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات هشدار داد: در صورتی که کالاهای فروخته شده فاقد نشان استاندارد بوده و یا از لحاظ کیفیت با شاخص‌های تعیین شده استاندارد مغایرت داشته باشد، با تولید کنندگان و عرضه کنندگان این نوع کالاها برخورد خواهد شد.

وی افزود: این اقدام در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت می‌گیرد.

مهمان نواز از شهروندان خواست تا درصورت مشاهده هرگونه کالای فاقد نشان استاندارد و یا بی کیفیت مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۷ جهت پیگیری، گزارش کنند.