جواد انصافی نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر درباره فعالیت های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: قرار است ۲۶، ۲۷ و ۲۸ اسفندماه در فضای باز خانه هنرمندان ایران برنامه ای زنده درباره آیین های نوروزی اجرا کنم که در این ویژه برنامه من نویسنده، کارگردان و بازیگر نقش سیاه هستم.

به گفته وی، به همت خانه هنرمندان قرار است تختی روی حوض حیاط خانه هنرمندان زده و روی این حوض برنامه اجرا شود.

وی ادامه داد: این ویژه برنامه درباره آیین های نوروزی و سیاه بازی است و تمام اشخاصی که به عنوان نوروزی خوان در فرهنگ ما وجود دارند به مخاطبان معرفی می شوند. معمولا مردم ما فقط عمو نوروز و حاجی نوروز را می شناسند درحالیکه شخصیت های دیگری چون تکم چی در آذربایجان، عروس گُلِی در گیلان، نوروز سلطان در مازندران و آتش افروز و مشتی و مشکی که متعلق به اکثر شهرهای ایران است، از جمله نوروزی خوانان هستند که در این برنامه به مردم معرفی می شوند. این ویژه برنامه از جمله جشن های نوروزی است که بعد از اذان مغرب و عشاء شروع می شود.

انصافی درباره فعالیت های تئاتری اش در سال ۹۵ نیز عنوان کرد: در ادامه پژوهشی که درباره نوروز انجام می دهم، قرار است نمایشی درباره آداب و مراسم نوروز با عنوان «قصه عمو نوروز و ننه سرما» را ویژه کودکان و نوجوانان به صحنه ببرم. این اثر نمایشی از ۲۶ اردیبهشت ماه در تالار هنر به صحنه می رود و یک اثر پژوهشی محسوب می شود.

این هنرمند در پایان صحبت هایش متذکر شد: در واقع این نمایش سومین اثری است که درباره نورزو به صحنه می برم که البته این اثر ویژه کودکان و نوجوانان است. در «قصه عمو نوروز و ننه سرما» مسایل فرهنگی و علمی نوروز برای کودکان و نوجوانان بازگو می شود. به عنوان نمونه درباره سبزه سبز کردن در ایام نوروز نکات جالبی برایشان گفته می شود به این مفهوم که سبزه سبز کردن تنها یک سنتی قدیمی نیست بلکه در واقع این کار برای مادران و مادربزرگ های ما یک آزمایشگاه کوچک محسوب می شده چون انواع گیاهان را می کاشتند تا ببینند کدام گیاه با آب و هوای آن سال سازگار است و می توانند آن را در طول سال در مزارع بکارند.