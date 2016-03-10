پیروزی پرگل دورتموند مقابل تاتنهام/ سویا در زمین بازل متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ اروپا از ساعت ۲۱:۳۰ ادامه یافت که در مهمترین دیدار تیم دورتموند در زمین خود میزبان تاتنهام بود که این دیدار با برتری ۳ بر صفر شاگردان توخل به پایان رسید. گل های تیم دورتموند را پیر امریک اوبامیانگ (۳۰) و مارکو رویس (۶۱ و ۷۰) به ثمر رساندند. با این برد خیال دورتموند برای دیدار برگشت راحت شد.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* دورتموند ۳ - تاتنهام صفر

* شاختار ۳ - اندرلخت یک

* بازل صفر - سویا صفر

* فنرباغچه یک - برگا صفر