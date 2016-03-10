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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۲۳

یک هشتم نهایی لیگ اروپا؛

پیروزی پرگل دورتموند مقابل تاتنهام/ سویا در زمین بازل متوقف شد

پیروزی پرگل دورتموند مقابل تاتنهام/ سویا در زمین بازل متوقف شد

مرحله یکه هشتم نهایی رقابتهای لیگ فوتبال اروپا با پیروزی پرگل تیم دورتموند مقابل تاتنهام پی گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ اروپا از ساعت ۲۱:۳۰ ادامه یافت که در مهمترین دیدار تیم دورتموند در زمین خود میزبان تاتنهام بود که این دیدار با برتری ۳ بر صفر شاگردان توخل به پایان رسید. گل های تیم دورتموند را پیر امریک اوبامیانگ (۳۰) و مارکو رویس (۶۱ و ۷۰) به ثمر رساندند. با این برد خیال دورتموند برای دیدار برگشت راحت شد.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* دورتموند ۳ - تاتنهام صفر
* شاختار ۳ - اندرلخت یک
* بازل صفر - سویا صفر
* فنرباغچه یک - برگا صفر

کد مطلب 3577768

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