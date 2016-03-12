خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سعید رضایی: منطقه آب‌پخش دارای بیشترین تعداد نخیلات در استان بوشهر است که یکی از قطب‌های تولید خرمای کشور محسوب می‌شود.

شهر آب‌پخش مرکز این بخش است که جزو هفت شهر بزرگ استان بوشهر است و از نظر موقعیتی نیز دارای جایگاه ویژه‌ای در استان بوشهر است و به عنوان محور مواصلاتی استان بوشهر با استان‌های فارس، هرمزگان و خوزستان قرار گرفته است.

همین موقعیت سبب شده تا همواره مسافران نوروزی که به مناطق جنوبی کشور سفر می‌کنند برای بازدید از نقاط مختلف جنوب کشور از این شهر عبور کنند و بسیاری از مسافران نوروزی نیز در این منطقه اقامت داشته باشند.

نخلستان‌های سرسبز و سربه فلک کشیده ورودی شهر آب‌پخش جلوه بسیار دیدنی به این منطقه داده است و هیچ مسافری را بدون توقف اجازه عبور نمی‌دهد. وجود کانال‌های پر آب‌ در دو سمت ورودی شهر آب‌پخش، طراوت و نشاط خاصی به این منطقه بخشیده است تا مسافران نوروزی بتوانند از آب و طبیعت در کنار هم بهره ببرند.

آب‌پخش، قطب کشاوری استان بوشهر

وجود کانال‌های آبیاری متعدد و پرآب در نقاط مختلف منطقه آب‌پخش و دسترسی مناسب به منابع آبی در این منطقه در کنار وجود زمین‌های حاصلخیز، این منطقه را به قطب کشاورزی استان بوشهر تبدیل کرده که محصولات کشاورزی متنوعی تولید می‌کند.

از نخلستان‌های اطراف این شهر انواع مختلفی از خرما برداشت می‌شود. از مهمترین نمونه‌های محصول خرما می‌توان به کبکاب، برهی، بریمی، شیخالی، محبوبی، حاج باقری، قندی، شکری و گنتار اشاره کرد.

هر چند محصول عمده منطقه آب‌پخش خرما است ولی از دیگر محصولات این منطقه می‌توان انواع مرکبات خصوصا لیموترش، لیموشیرین، انار، انجیر، انگور و ... را نام برد.

در قسمت‌های زیادی از زمین‌های آب‌پخش، محصول گندم، هندوانه، طالبی به صورت دیم و آبی کاشته می‌شود.

پنیر درخت نخل

در میانه تنه نخل مغز ترد و شیری‌رنگی وجود دارد که شیرین و گس است و «پنیر نخل» نامیده می‌شود و بسیار مقوی و گران‌قیمت است.

در ابتدای بهار که نخل شکوفه می‌زند، شکوفه‌ها را که تارونه نام دارد، می‌‌چینند و از آن عرق تارونه می‌گیرند که مانند بقیه عرقیجات مفید و درمان‌گر دردهای معده است. عرق تارونه مقوی، گرم و برای قلب مفید است.

«پنیر نخل» سوغات لذیذی که از دل نخل بیرون می آید و بسیار مقوی است. مسافران در کنار نخل های بلند و سرسبز آبپخش توقف می کنند تا هم استراحتی کنند و هم سوغات زمستانی آبپخش را خریده باشند.

پنیر میانه تاج نخل مغز ترد و شیرین و لذیذ است که به لحاظ رنگ سفید آن «پنیر نخل» گفته می‌شود. پنیر نخل بسیار مقوی و عامل رشد و نمو و تولید برگ و میوه جدید است. مریستم که یکی از حساس‌ترین بخش‌های گیاهی بوده در صورت آسیب دیدن باعث مرگ گیاه می‌شود.

دورانی نه چندان دور کنار خیابان نخلستان آبپخش به جای پنیر، لیموی سبز و آبدار در فصل تابستان نظر هر مسافری را به خود جلب می کرد و لیموی آبپخش خیلی مشهور بود و به استان‌های همجوار خصوصا خوزستان صادر می شد.

از لیف خرما هم که انواع حصیر، پرده، جارو، کیف، سبد، بادبزن و... می‌بافند. در گذشته به طور سنتی خرماها را در قسمتی از حیاط خانه جمع می‌کردند، سپس بعد از گذشت چند روز شیره خرما از آن جدا می‌شد و از طریق یک کانال کوچک در حوضچه‌ای جمع می‌شد، اما امروزه در کارخانه به وسیله دستگاه، شیره خرما گرفته و در قوطی بسته‌بندی می‌کنند. البته در همان کارخانه از شیره خرما، قند و عسل خرما هم تهیه می‌کنند.

همچنین از خرماهای نامرغوب برای درست کردن سرکه استفاده می‌کنند که طرفداران خاص خود را دارد. سرکه خرما طعم خوبی دارد و برای بعضی ترشی‌ها فوق‌العاده است.

از دیگر فرآورده‌های خرما، تهیه اسانس خرما برای صنایع نوشابه‌سازی و رنگ‌های شیمیایی خوراکی است و حالا دیگر محصولاتی چون شکلات خرمایی، خامه خرما، انواع کیک و کلوچه‌‌‌‌های مغز خرمایی و... آن‌قدر معروف هستند که نیازی به توضیح ندارند.

امیررضا عباسی یکی از باغداران اطراف محور ورودی شهر آب‌پخش در گفتگو با مهر اظهار داشت: هر ساله از اواسط بهمن‌ماه مسافران زیادی به قصد گردش به این منطقه سفر می‌کنند و اغلب آنها در کنار نهرهای آب‌ و نخلستان‌ آب‌پخش توقف می‌کنند.

وی افزود: متاسفانه برخی مسافران اقدام به روشن کردن آتش در نخلستان‌ها می‌کنند ولی آن را خاموش نکرده و باغ را ترک می‌کنند که در برخی موارد مشکلاتی چون آتش‌سوزی در نخیلات را در پی دارد.

این کشاورز ادامه داد: مردم منطقه آب‌پخش بسیار مهمان نواز هستند و با روی گشاده از مسافران نوروزی استقبال می‌کنند و هر ساله میزبان خیل عظیم مسافران و مهمانان نوروزی از نقاط مختلف کشور هستند.

بزرگترین پارک گردشگری استان بوشهر

وجود پارک خضرا که به عنوان بزرگترین پارک گردشگری استان بوشهر شناخته می‌شود محل مناسبی برای استراحت مسافران نوروزی است. برپایی چادرهای اقامت مسافران نوروزی در این پارک تعداد زیادی از مسافران نوروزی را در این پارک بزرگ سکنی می‌دهد.

این پارک دارای فضای سبز بسیار گسترده و وسیع در کنار درختان سرسبزی است که دارای سایه مناسبی برای استراحت مسافران است. شهربازی بخش دیگری از این پارک بزرگ گردشگری است.

یکی از منطقه‌های دیدنی آب‌پخش منطقه تفریحی چهارراه است که تپه‌های سرسبز آن منطقه محل مناسبی برای تفریح و گردش است. وجود تعداد بسیار زیاد درخت کنار(سدر) در این منطقه محل مناسبی برای اقامت نیم‌روزی گردشگران است.

ارائه صنایع دستی و محصولات کشاورزی به مسافران نوروزی

شهردار آب‌پخش در ارتباط با میزبانی از مسافران نوروزی در این شهر اظهار داشت: هدیه صنایع دستی و محصولات کشاورزی تولیدی منطقه آبپخش از برنامه‌های ویژه شهرداری در مراسم نمادین استقبال از مسافران نوروزی بخش آبپخش است که مقدمات آن را فراهم کرده‌ایم.

حسین عباسی اضافه کرد: رفاه و آسایش مسافران نوروزی و شهروندان آبپخشی از مسائل مهمی است که شهرداری آبپخش همواره بر آن توجه داشته و از تمام توان و امکانات در تحقق این امر بهره می‌بریم.

مسئولان آب‌پخش در تعطیلات نیز در دسترس هستند

بخشدار آب‌پخش گفت: تشکیل کمیته‌های ویژه ستاد تسهیلات سفر بخش و برگزاری جلسات مجزا و توجیهی با هرکدام از کمیته‌های ستاد از اقدامات موثر بخشداری آبپخش برای انجام هرچه بهتر وظایف است و امیدواریم با این برنامه‌ها بتوانیم به نتایجی مطلوب دست یابیم .

علی مردانلو اضافه کرد: مسئولان ادارات و دستگاه‌‌های اجرایی بخش آبپخش در تمامی برنامه‌های سال همکاری مطلوب داشته‌اند و از ایشان می‌‌خواهیم در برنامه‌ ستاد تسهیلات سفر حضور فعال داشته باشند و زمینه رفاه و آسایش شهروندان و مسافران نوروزی آبپخش را با تمام فراهم کنند.

وی افزود: با جایگاه عرضه سوخت و بانک‌های مجهز به دستگاه‌های خودپرداز مذاکرات و مکاتباتی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر و جلوگیری از اخلال در این سیستم‌ها داشته‌ایم و امید داریم با همکاری و تلاش بیش از پیش مسئولان مربوطه بتوانیم خدماتی مطلوب به مسافران نوروزی و شهروندان آبپخشی ارائه دهیم.

امنیت مطلوبی برای مسافران نوروزی تامین می‌شود

رئیس شورای اسلامی آبپخش گفت: حضور مستمر روسای ادارات و دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد تسهیلات سفر بخش در کمپینگ ستاد تسهیلات سفر در بوستان خضراء آبپخش در طول روز الزامی است و باید بر اساس برنامه‌ زمان‌بندی در این مکان حضور یابند و همکاری‌های لازم را برای بهبود عملکرد دراین ستاد انجام دهند.