توزیع و کاشت ۳۴هزار نهال درهفته منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اقدام که در راستای برنامه های شهرداری تهران با عنوان کمپین درختکاری و شعار خانواده شهرداری، سفیر سر سبزی تهران همزمان با هفته درختکاری در بوستان ۳۵هکتاری رازی انجام شد، دهها درخت چناردر بخش مرکزی شهر تهران کاشته شد تا هوای پاک ، زیبایی و راست قامتی را به شهروندان هدیه دهد.

همچنین به مناسبت هفته منابع طبیعی ۳۴ هزار نهال درختان میوه از جمله شلیل، هلو، گیلاس، خرمالو، آلبالو، سیب زرد و قرمز، آلو و گلابی به صورت رایگان در غرفه های بوستان های رازی، دانشجو، هاشمیان، اوستا و مهر بین شهروندان توزیع و همین تعداد نهال درختان غیر مثمر نیز در بوستان ها و معابر کاشته شد.