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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۴۵

در محله های مرکزی تهران انجام شد؛

توزیع و کاشت ۳۴هزار نهال درهفته منابع طبیعی

توزیع و کاشت ۳۴هزار نهال درهفته منابع طبیعی

در راستای تلاش مدیریت شهری برای بهبود وضعیت محیط زیست، منابع طبیعی و ترویج فرهنگ درختکاری، کارکنان شهرداری منطقه ۱۱تهران با حضور در بوستان ۳۵ هکتاری رازی بیش از ۳۰۰ اصله نهال چنار کاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اقدام که در راستای برنامه های شهرداری تهران با عنوان کمپین درختکاری و شعار خانواده شهرداری، سفیر سر سبزی تهران همزمان با هفته درختکاری در بوستان ۳۵هکتاری رازی انجام شد، دهها درخت چناردر بخش مرکزی شهر تهران کاشته شد تا هوای پاک ، زیبایی و راست قامتی را به شهروندان هدیه دهد.

همچنین به مناسبت هفته منابع طبیعی ۳۴ هزار نهال درختان میوه از جمله شلیل، هلو، گیلاس، خرمالو، آلبالو، سیب زرد و قرمز، آلو و گلابی به صورت رایگان در غرفه های بوستان های رازی، دانشجو، هاشمیان، اوستا و مهر بین شهروندان توزیع و همین تعداد نهال درختان غیر مثمر نیز در بوستان ها و معابر کاشته شد.

کد مطلب 3579059
سیامک صدیقی

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