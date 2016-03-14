موتور فضایی هسته ای تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر بین سیاره ای نیازمند فضاپیماهایی با موتورهای بهینه سازی شده است. از این رو سازمان انرژی اتمی روسیه اعلام کرد، به دنبال ساخت موتور فضایی هسته ای است تا سفر به مریخ آسانتر صورت بگیرد.

در حال حاضر با موتورهای فعلی سفر به مریخ یکسال و نیم زمان می برد و به گفته مسئولین سازمان انرژی اتمی روسیه با ساخت موتور فضایی هسته ای، زمان رسیدن به سیاره مریخ به چندین ماه کاهش پیدا می کند.

همچنین آژانس اتمی روسیه اعلام کرد، قرار است این موتور جدید در سال ۲۰۱۸ میلادی مورد آزمایش قرار بگیرد.

آژانس اتمی روسیه در مورد ویژگی های این موتور فضایی هسته ای توضیحاتی را نداده است اما به گفته کارشناسان احتمال می رود که با شکافت اتم در این موتور گرما تولید شود و گرمای تولید شده برای سوحتن هیدروژن یا مواد شیمیایی دیگر بکارگرفته می شود.