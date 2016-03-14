وقوع سرقت در آمل شش درصد کاهش یافت/ جزییات قتل زن بابلی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ولی اله گنجیان مقدم ظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه‌های گروهی شهرستان، افزود: کشف مواد مخدر ۱۰۹ درصد افزایش ودستگیری فروشندگان مواد مخدر ۸۹ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی آمل ادامه داد: در بحث جرائم خشن ۴۱ درصد کاهش را داشتیم و دراستان مازندران اولین شهرستان هستیم که در دستگیری اراذل اوباش اقدامات بسیار جدی را داشتیم.

وی بابیان اینکه در سال ۹۴ ارتباط خوبی میان رسانه‌ها و فرماندهی انتظامی آمل برقرارشده است، گفت: در آستانه چهارشنبه آخر سال هستیم که امسال قصد داریم با کمک رسانه‌ها چهارشنبه آخر سال خوبی رقم بزنیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم شهروندان عزیز آملی در چهارشنبه آخر سال همکاری داشته باشند تا خانواده‌ها عید خوبی را پشت سر بگذرانند.

فرمانده انتظامی آمل به هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال هشدار داد و افزود: قطعاً باکسانی که قصد هنجارشکنی در چهارشنبه آخر سال رادارند برخورد خواهیم کرد و حتی آن‌ها را تا ۱۵ فروردین ۹۵ بازداشت خواهیم کرد.

گنجیان مقدم از آمادگی ۱۰۰ درصد پلیس در ایام عید خبرداد و گفت: نیروی انتظامی شهرستان آمل به‌صورت ۲۴ ساعته در دو شیفت در دو قرارگاه اصلی و دو قرارگاه فرعی مستقر بوده و آماده خدمت‌رسانی به شهروندان است.

سرهنگ گنجیان مقدم خاطرنشان کرد: از ۳۱ نفر در شهرستان آمل مواد محترقه کشف کردیم که هر ۳۱ نفر هم‌اکنون در زندان شهرهای هم‌جوار به سر می‌برند.

این مسئول با اعلام اینکه در سال جاری ۱۹ هزار و ۱۶۳ تماس تلفنی به سامانه ۱۱۰ داشتیم، بیان کرد: از این تعداد ۱۵ هزار و ۶۶۳ تماس عملیات صورت گرفته ونیروی انتظامی در محل حاضرشده است.

وی از کشف قتل یک زن ۶۰ ساله بابلی در آمل خبرداد و گفت: (ف-م) این زن که یک مداح بود روز شنبه ۲۲ اسفندماه از خانه خود که در شهرستان بابل بود به سمت آمل و خانه‌یکی از افرادی که دریکی از مسجدهای معروف آمل آشنا شده بود جهت خواندن قرآن وزیارت عاشورا می‌رود.

فرمانده انتظامی آمل ادامه داد: این خانم هنگامی‌که وارد خانه دوستش می‌شود هیچ اطلاعی از اینکه شوهر دوستش در خانه حضور دارد ندارد و سپس زمانی که دوستش از خانه به دلیل خرید میوه خارج می‌شود شوهر دوستش او را به دلیل در اختیار گرفتن طلاهایش به قتل می‌رساند.

گنجیان تصریح کرد: پس از به قتل رساندن (ف-م) ۶۰ ساله توسط شوهر دوستش، جسد وی را در حیاط خانه آتش می‌زنند و جسد را در اطراف یکی از روستاهای آمل رها می‌کند.

وی بابیان اینکه طلاهای این خانم توسط قاتل به مبلغ ۱۷ میلیون تومان دریکی از طلافروشی‌های آمل به فروش رسیده است، بیان داشت: با زرگر آملی که اقدام به مال‌خری کرده بود به‌صورت جدی برخورد شده است.

فرمانده انتظامی آمل با اشاره به اینکه در آستانه عید نوروز هستیم، ابراز داشت: شهروندان آملی اگر در ایام عید نوروز قصد اسباب‌کشی منازل خود رادارند قبل از اسباب‌کشی باید با کلانتری محل خود هماهنگ کرده باشند در غیر این صورت تمامی وسایل توسط کلانتری محل ضبط می‌شود تا مراحل قانونی طی شود.

سرهنگ گنجیان با تاکیدبراینکه از اوایل بهمن‌ماه سال جاری طرح استقبال از بهار از سوی نیروی انتظامی آغازشده است، اذعان داشت: برای پیشگیری از درگیری در مکان‌های شلوغ نیروی انتظامی برنامه بسیار جدی را اتخاذ کرده است که در تمامی مکان‌های شلوغ این شهرستان مأموران نیروی انتظامی مستقر هستند و از درگیری و دزدی در بازار آمل جلوگیری خواهند کرد.