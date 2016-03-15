به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به مواضع دولت سعودی و نمایندگان گروههای معارض سوری وابسته به آل سعود در مذاکرات جاری و آینده سوریه، اظهار کرد: انتخاب رهبر یک ملت و رئیس یک کشور با رای مردم آن کشور خواهد بود و اصرار سیاسی بر رد یا تعیین رهبر یا رئیس یک کشور، خواستهای غیردموکراتیک و دشمنی با مردمسالای است.
وی افزود: سعودیها فکر میکنند هنوز در ۱۵ سال قبل زندگی میکنند و خواستار اقدام قدرتهای جهانی به روش روی کارآمدن آلسعود و حاکمیت آنان بر سرزمینهای اسلامی است.
سرلشکر فیروزآبادی با پوسیده خواندن اینگونه افکار و مواضع تصریح کرد: این فکر مرتجعانه، رویایی از یک خواب غیرصادقانه بوده و هرگز تعبیر نخواهد شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اصرار دولت عربستان و نمایندگان گروههای سوری وابسته برای حذف بشار اسد را به معنی گسترش تروریستهای داعش و روی کارآمدن حکومت تکفیری در سوریه دانست و تاکید کرد: حذف بشار اسد، دیکته و خواست صهیونیستها است.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ امروز و مردم جهان فقط انتخاب مردم را مشروع میداند، تصریح کرد: سازمان ملل و آقای رئیس نیز میدانند که حرف سعودیها قول زور است، لکن به دلایل سیاسی، حضور سعودیها را تحمل میکنند ولی آزادگانی مانند روسیه و ایران و چند کشور عربی هستند که از مردم سوریه و نظر آنان حمایت میکنند.
