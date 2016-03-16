کتاب بلغاری «دو ستاره از ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رایزنی فرهنگی ایران در بلغارستان، ترجمه فارسی کتاب «دو ستاره از ایران» نوشته دیمتر نیکلنف به تازگی و به مناسبت فرارسیدن هفته دوستی کودکان ایران و بلغارستان، توسط رایزنی فرهنگی ایران در صوفیا منتشر شده است.

دیمتر نیکلنف نویسنده اين اثر گفت: من به جز نویسندگی داستان کودکان در زمینه تئاتر کودکان نیز آثار بسياری را بر جای گذاشته‌ام. کتابی که در مورد دو بچه ایرانی با عنوان «دو ستاره ایرانی» نوشتم، قصه خوبی است.

وي با اشاره به اينكه قصه كتاب «دو ستاره ایرانی» را در صحنه تئاتر اجرا كرده، گفت: با توجه به اينكه داستان اين كتاب درباره دو بچه ايرانی است، بسيار علاقه‌مند بودم كه به زبان فارسي ترجمه شود. از اين رو، با هماهنگی رایزنی فرهنگی ايران در بلغارستان، کتاب «دو ستاره ایرانی» از بلغاری به فارسی ترجمه و جهت بهره‌گيری علاقه‌مندان به داستان‌های کودکان ایرانی در مدارس بلغارستان توزیع شد.

محمدعلی کیانی رایزن فرهنگی ایران در بلغارستان درباره ترجمه کتاب «دو ستاره از ایران» به زبان فارسی گفت: با توجه به روابط مطلوب و رو به گسترش فرهنگی بین دو کشور ایران و بلغارستان و استقبال بی‌سابقه از هفته‌های دوستی کودکان و نوجوانان که دو سال گذشته در استان صوفیه و استان استارازاگورا برگزار شد، کتاب داستانی کودکان و قصه‌های کوتاه در دستور کارمان قرار گرفته است.

وی افزود: به این ترتیب و با این رویکرد، کتاب داستان «دو ستاره از ایران» که به زبان بلغاری توسط مسئول انجمن کودکان بلغارستان نوشته شده بود، به زبان فارسی ترجمه و منتشر شد که مورد استقبال همگان قرار گرفت.