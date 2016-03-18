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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۲

وزیر امورخارجه ژاپن راهی ایتالیا و فرانسه می‌شود

وزیر امورخارجه ژاپن راهی ایتالیا و فرانسه می‌شود

وزیر امورخارجه ژاپن در نظر دارد در ایتالیا و فرانسه درباره مبارزه با تروریسم گفتگو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فومیو کیشیدا» به منظور دیدار و گفتگو با «ژان مارک آیرو» و «پائولو جنتیلونی» همتاهای فرانسوی و ایتالیایی خود راهی پاریس و رم می شود.

براساس گزارش های اعلام شده مبارزه با تروریسم، برری آخرین اوضاع خاورمیانه و مهمترین تحولات بین المللی از محورهای اصلی گفتگوهای وزیر امورخارجه ژاپن اعلام شده است.

این در حالی است که ژاپن در ماه آوریل میزبان نشست گروه هفت در هیروشیما است.

ایتالیا تنها کشور عضو گروه هفت کشور صنعتی است که کیشیدا در مقام وزارت خارجه ژاپن تاکنون به آن سفر نکرده است. 

انگلیس، کانادا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و آمریکا اعضای گروه هفت هستند.

کد مطلب 3582623
شقایق لامع زاده

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