هشدار سفارت آمریکا در ترکیه به شهروندانش در رابطه با نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت آمریکا در آنکارا که دو روز پیش از وقوع حمله انتحاری روز یکشنبه در آنکارا با انتشار یک پیام امنیتی در وب سایت خود به شهروندان این کشور در خصوص احتمال وقوع حمله انتحاری در سمت باغچلی اولر آنکارا واقع در فاصله ۳ کیلومتری محل وقوع حمله هشدار داده بود، بار دیگر با انتشار بیانیه ایی به شهروندان خود در خصوص احتمال وقوع حملات تروریستی در تاریخ ۲۰ مارس (نوروز) هشدار داد.

در این بیانیه با اشاره به این که روز نوروز مصادف با آخر هفته شده است، از شهروندان آمریکایی خواسته شده است تا از حضور در اماکن شلوغ، ساختمان های دولتی، مراکز خرید، سفارت خانه و نقاط دیگری که در هدف قرار دارند اجتناب ورزند.

لازم به ذکر است که وزارت کشور ترکیه هفته گذشته طی هشدار به کلیه واحدهای امنیتی در رابطه با احتمال وقوع حملات تروریستی در مراسم نوروز، خواستار افزایش تدابیر امنیتی در این روز شده بود.