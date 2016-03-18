به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، «جان کری» در ادامه سخنان خود به عنوان موضعگیری در قبال گروه داعش اظهار داشت: اقدامات داعش در عراق و سوریه را می تون به نسل کشی مسیحیان و شیعیان در این دو کشور توصیف کرد.

وزیر امورخارجه آمریکا با بیان اینکه واشنگتن برای نابودی داعش تلاش می کند تصریح کرد: داعش مرتکب اقدامات و جنایات زیادی علیه بشریت شده است که از باورهای و اعتقادات اشتباهشان نشات گرفته می شود.

وی همچنین افزود: داعش مسئول مستقیم کشتار غیرنظامیان در مناطقی مانند عراق و سوریه است.

وزیر امورخارجه آمریکا بر لزوم مشارکت همه جانبه برای مقابله و نابودی داعش تاکید کرد.