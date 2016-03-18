  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵

موضع‌گیری نمادین وزیر خارجه آمریکا؛

جان کری از اقدامات داعش در سوریه و عراق به‌عنوان نسل‌کشی یاد کرد

جان کری از اقدامات داعش در سوریه و عراق به‌عنوان نسل‌کشی یاد کرد

وزیر امورخارجه آمریکا در یک موضعگیری نمادین از اقدامات داعش به عنوان نسل کشی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، «جان کری» در ادامه سخنان خود به عنوان موضعگیری در قبال گروه داعش اظهار داشت: اقدامات داعش در عراق و سوریه را می تون به نسل کشی مسیحیان و شیعیان در این دو کشور توصیف کرد.

وزیر امورخارجه آمریکا با بیان اینکه واشنگتن برای نابودی داعش تلاش می کند تصریح کرد: داعش مرتکب اقدامات و جنایات زیادی علیه بشریت شده است که از باورهای و اعتقادات اشتباهشان نشات گرفته می شود.

وی همچنین افزود: داعش مسئول مستقیم کشتار غیرنظامیان در مناطقی مانند عراق و سوریه است.

وزیر امورخارجه آمریکا بر لزوم مشارکت همه جانبه برای مقابله و نابودی داعش تاکید کرد.

کد مطلب 3582708
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها